Monster Hunter Rise: come cambiare i filtri grafici su PC

Nella versione PC di Monster Hunter Rise, già disponibile tramite Steam, gli sviluppatori di Capcom non si sono limitati ai miglioramenti che caratterizzano i port di questo tipo. Oltre a funzioni quali la risoluzione in 4K, il frame-rate illimitato e il supporto ai monitor Ultrawide, troviamo infatti una gamma di filtri applicabili all’esperienza.

Per sfruttarli al fine di ottenere un’estetica di stampo cinematografico, non dovete far altro che raggiungere il menu delle Impostazioni e recarvi nella sezione dedicata al display. A quel punto noterete la voce relativa alle opzioni grafiche avanzate, che una volta aperte vi permetteranno di modificare l’aspetto del gioco. Nello specifico, insieme all'elenco di filtri che trovate riportato di seguito, potrete attivare anche ulteriori effetti visivi come ad esempio la grana di pellicola, la distorsione della lente e vari tipi di vignettatura. Infine, vi sarà anche permesso di intervenire sulla profondità di campo.

Filtro Bianco e Nero

Filtro Seppia

Filtro Bianco e Nero (effetto pellicola)

Filtro Seppia (effetto pellicola)

Filtro Stile Giapponese

Filtro Warring Lands

Se siete interessati ad approfondire ogni singolo aspetto di questa nuova versione, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Monster Hunter Rise per PC. Inoltre, vi ricordiamo che le pagine di Everyeye.it ospitano una guida con i trucchi per andare a caccia di mostri in Monster Hunter Rise.