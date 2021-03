Monster Hunter Rise: come cavalcare le creature, la guida

Una delle tante novità di gameplay introdotte in Monster Hunter Rise (a proposito, avete visto la nostra guida agli Insetti Filo?), è rappresentata dalla meccanica che permette di cavalcare mostri e creature, sfruttandone le capacità anche in combattimento.

In particolare, in Monster Hunter Rise riuscire a cavalcare una creatura o un mostro di permetterà di ottenerne un controllo completo, e non solamente la capacità di utilizzarla come un semplice mezzo di locomozione alternativo. Una volta riusciti a saltare in groppa ad una creatura sarete infatti in grado di indirizzarne i movimenti, ma anche di costringerla a sferrare attacchi più o meno potenti contro gli altri pericoli che popolano il mondo di gioco. Potrete dunque sfruttare le cavalcature a vostro vantaggio durante i combattimenti con altri mostri, risparmiando in questo modo le vostre risorse e le vostre forze e facendo combattere le creature l'una contro l'altra.



Purtroppo, questa meccanica può essere utilizzata ogni volta solamente per un periodo limitato di tempo, e la presenza di un timer nella parte bassa dello schermo, sopra agli indicatori dei filoinsetto, ve lo ricorderà in ogni momento: in particolare, il tempo a vostra disposizione aumenterà ogni volta che metterete a segno un attacco con la vostra cavalcatura, mentre diminuirà ad ogni colpo subito, oltre naturalmente a decrescere automaticamente, seppur lentamente, nel tempo. Inoltre, dopo aver finito di cavalcare una creatura dovrete attendere un cooldown di circa 5 minuti prima di poterne cavalcare un’altra.

Prima di poter cavalcare una creatura, dovrete porla nello stato adatto; questo può essere fatto in tre modi diversi:

Attaccando costantemente il mostro con attacchi combo e attacchi con filoinsetto

con attacchi combo e attacchi con filoinsetto Usando i ragni , una tipologia di fauna endemica che può essere recuperata durante l’esplorazione e che quando usata premendo Y pone le creature nemiche in stato cavalcabile istantaneamente

, una tipologia di fauna endemica che può essere recuperata durante l’esplorazione e che quando usata premendo Y pone le creature nemiche in stato cavalcabile istantaneamente Facendo combattere due mostri tra di loro: in questo modo uno dei due soccomberà per primo e diverrà cavalcabile

Controlli

Muovi creatura: muovi la levetta sinistra + premi R

Attacco leggero: premi X

Attacco pesante: premi A

Schiva: premi B

Lancia mostro: premi Y

Mounted Punisher: premi X + A

Continuando a parlare di comandi, su queste pagine trovate anche la guida ai controlli di Monster Hunter Rise e la guida per sfruttare al meglio l'editor del personaggio di MH Rise