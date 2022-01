Monster Hunter Rise: come giocare con il controller su PC

Monster Hunter Rise è ora disponibile su PC dopo un periodo d'esclusività su Nintendo Switch. L'hunting game di Capcom ha da sempre dato il meglio joypad alla mano, seppur il porting sembra comportarsi bene anche con mouse e tastiera. Se desiderate invece cacciare con analogici e levette, ecco come giocare a Monster Hunter Rise con il controller.

In teoria, la piattaforma di Valve legge in automatico qualsiasi joypad collegato al computer, che sia un dispositivo Microsoft o un Dualshock/Dualsense delle macchine Playstation. Tuttavia, all'uscita della demo l'anno scorso, alcuni giocatori sono incappati in diversi bug che impedivano loro di usare correttamente il controller associato. Se dunque siete alle prese con lo stesso tipo di problema nella versione finale del gioco, ecco come risolvere:

Nella vostra libreria cliccate con il tasto destro su Monster Hunter Rise

Aprite 'proprietà' e proseguite su 'controller'

Selezionate la tendina 'usa impostazioni predefinite' e cambiate in 'abilita Steam input'

In questo modo dovreste essere in grado di usare qualsiasi dispositivo per giocare all'ultimo capitolo della serie Capcom. A tal riguardo, se volete saperne di più sul porting PC dell'opera originariamente uscita sull'ibrida Nintendo (inoltre, Monster Hunter Rise è il gioco più venduto su Switch nel 2021) date un'occhiata alla recensione di Monster Hunter Rise per PC.