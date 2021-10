Monster Hunter Rise: come gira su PC? Ecco un video gameplay dal TGS 2021

In attesa della Demo PC di Monster Hunter Rise che sarà disponibile dal 13 ottobre, Capcom presenza al TGS 2921 per mostrare un interessante video che fornisce delle indicazioni sul tenore grafico e contenutistico dell'esperienza che attende, a inizio 2022, i fan dell'hunting game.

Il gameplay trailer pubblicato dalle colonne di IGN.com offre agli sviluppatori di Monster Hunter Rise l'opportunità di illustrare nel dettaglio le differenze e le analogie grafiche tra l'attuale versione in esclusiva console su Nintendo Switch e l'edizione che arriverà su Steam il 12 febbraio 2022.

In questa sua nuova veste, MH Rise vanterà il supporto a mouse e tastiera, una maggiore definizione delle texture, la compatibilità con le configurazioni dotate di monitor ultrawide, l'integrazione della chat vocale e, logicamente, un framerate più elevato e il supporto a risoluzioni fino ai 4K.

Quanto ai contenuti, Monster Hunter Rise per PC comprenderà tutti ciò che è disponibile nella versione Nintendo Switch più tutti i DLC pubblicati sulla console ibrida fino al mese di novembre: gli acquirenti della Deluxe Edition riceveranno ulteriori bonus tra cui armature, pose, oggetti consumabili ed elementi per la customizzazione estetica. Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che su queste pagine trovate la nostra recensione di Monster Hunter Rise per Nintendo Switch.