Monster Hunter Rise come gira su Xbox Cloud Gaming? Alla grande, grazie ai controlli touch

La partenza col botto di Xbox Game Pass nel 2023 sancita dall'arrivo di Persona 3, P4G e Monster Hunter Rise s'accompagna a una gradita sorpresa per tutti gli iscritti al tier Ultimate del servizio in abbonamento di Microsoft.

La versione Xbox Cloud Gaming di Monster Hunter Rise che viene eseguita in streaming su sistemi mobile, infatti, presenta dei controlli touch dedicati. Chi desidera immergersi nelle atmosfere della trasposizione per console Xbox della gemma action ruolistica di Capcom servendosi del proprio smartphone o tablet, di conseguenza, può farlo senza l'ausilio di controller 'tradizionali'.

L'impegno profuso da Microsoft nella creazione di profili personalizzati dei controlli touch per i giochi accessibili dal catalogo del Game Pass è motivato dal grande interesse della community per queste funzionalità. Nel dicembre del 2021, d'altronde, fu la stessa Microsoft a spiegare che molti utenti Xbox Game Pass giocano solo tramite controlli touch, in base ai sondaggi e alle rilevazioni della casa di Redmond sulle abitudini degli abbonati al servizio che accedono ai server di Xbox Cloud Gaming.

Se volete saperne di più sulla qualità grafica, sulle prestazioni e sui contenuti delle versioni per console current-gen dell'hunting game di Capcom, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Monster Hunter Rise su PS5.