Monster Hunter Rise: come prepararsi al meglio all'arrivo di Sunbreak

Tra un mese esatto arriverà su PC e Nintendo Switch l'attesissima espansione di Monster Hunter Rise che prende il nome di Sunbreak. Se siete giocatori del titolo Capcom e non volete farvi trovare impreparati al debutto del DLC, ecco una serie di consigli che vi aiuteranno a partire con il piede giusto il prossimo 30 giugno 2022.

Preparate i bagagli

Se non avete mai giocato a Monster Hunter Rise o avete trascorso solo poche ore all'interno del gioco Capcom, sappiate che non basterà acquistare l'espansione per poterla avviare e occorre soddisfare un semplice requisito. Prima di poter partire alla volta di Elgado, l'avamposto da cui ha inizio la storia di Sunbreak, dovrete portare a termine con successo la settima missione di base della campagna, intitolata "Dea del tuono". Se volete immediatamente giocare l'espansione, quindi, assicuratevi di completare questa missione entro il day one del DLC.

Recuperate l'equipaggiamento gratis

State faticando a muovere i primi passi nel gioco e avreste proprio bisogno di un aiutino per superare le prime missioni di Rise? Allora vi suggeriamo di fare una visita a Senri il postino, personaggio che potete trovare al villaggio di Kamura. Parlando con questo NPC riceverete senza alcun costo aggiuntivo una piccola collezione di armi, armature ed oggetti che fanno molto comodo ai cacciatori in erba. Oltre alle quattordici armi facenti parte del set Difensore, Senri vi donerà anche l'armatura completa chiamata Cintura Nera, la quale fornisce un bonus alle capacità difensive oltre ad altri potenziamenti relativi al potere d'attacco e alle capacità di rigenerazione della salute. Insomma, fareste meglio a non lasciarvi sfuggire questo enorme pacco regalo.

Ritornate a cacciare

Se invece fate parte di quei giocatori che hanno terminato le proprie sessioni di caccia in Monster Hunter Rise in prossimità del lancio e sono intenzionati a tornare in occasione dell'uscita di Sunbreak, vi suggeriamo di fare qualche partita prima del day one dell'espansione. Capcom ha infatti pubblicato numerosi aggiornamenti gratuiti post-lancio che non solo hanno introdotto nuove funzionalità, ma anche una corposa serie di creature extra le cui risorse potrebbero tornarvi utili nel corso della nuova avventura. A tal proposito, sarebbe preferibile procedere con l'eliminazione dei Draghi Anziani come Chameleos, Kushala Daora, Teostra e Valstrax cremisi, così da avere qualche set di armi ed armature extra le cui caratteristiche potrebbero contribuire al successo delle prossime battute di caccia.

Avete già visto in azione il temibile Garangolm di Monster Hunter Rise Sunbreak?