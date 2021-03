Monster Hunter Rise: come riscattare e usare i bonus preordine

Se avete preordinato Monster Hunter Rise, il nuovo gioco della serie Capcom per Nintendo Switch, avrete accesso a un set extra di armature, oltre che ad altri contenuti bonus. In questa breve guida vi spiegheremo come equipaggiare la Layered Armor e ottenere il resto dei bonus.

Per accedere al contenuto digitale deluxe e del preordine, prima di tutto dovrete completare la sezione di apertura del gioco. Questa include anche il filmato introduttivo e alcune missioni successive, finché non arriverete al punto in cui si sbloccherà l'utilizzo dei corrieri. Saprete di aver sbloccato i corrieri perché il gioco vi dirà di andare a trovarli: si tratta dello stesso punto in cui potrete raggrupparvi coi vostri amici per organizzare o unirvi a una partita.

Qui potrete anche riscattare tutti i vostri bonus ottenuti insieme alla versione preorder del gioco. Una volta che avrete parlato col corriere, recatevi semplicemente nella sezione Add-on del menu e cliccate su tutti quelli che vedete, in modo modo saranno resi disponibili all'interno del gioco. A questo punto avrete sbloccato anche le Armatura a strati: interagite con il vostro forziere personale, che si trova proprio di fronte al corriere. Noterete che una nuova voce sarà comparsa tra le opzioni disponibili, "Impostazioni Armatura a strati": da qui potrete gestire tutti i set di armatura che sbloccherete durante le vostre avventure!

Se volete qualche informazione in più sul nuovo gioco della serie vi rimandiamo alla recensione di Monster Hunter Rise e alla guida per i nuovi giocatori di Monster Hunter Rise.