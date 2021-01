Monster Hunter Rise: come sbloccare un pacchetto di oggetti bonus con la demo

Scaricando e giocando la demo di Monster Hunter Rise per Nintendo Switch è possibile sbloccare un pacchetto di oggetti bonus da utilizzare nel gioco completo, ecco i passi da seguire.

Tutto quello che dovrete fare è semplicemente scaricare la demo di Monster Hunter Rise dal Nintendo eShop e avviarla, dopo aver giocato per qualche minuto un messaggio vi avviserà della presenza di un pacchetto bonus contenente i seguenti oggetti:

Pacchetto Bonus Monster Hunter Rise

20 mega pozioni

5 trappole coperte

10 bevande energetiche

5 mega sieri demoniaci

5 mega sieri armatura

Il bonus della demo potrà essere richiesto dal menu principale Monster Hunter Rise, Capcom ricorda che "se cancelli i dati di salvataggio di Monster Hunter Rise Demo, non potrai richiederne il bonus", dunque ricordatevi di conservare il salvataggio della versione di prova e non cancellarlo quando la demo sarà scaduta.

La demo di Monster Hunter Rise ha mandato in tilt il Nintendo eShop, lo store risulta attualmente offline per manutenzione a seguito dell'enorme volume di traffico generato dopo la pubblicazione della versione dimostrativa del gioco Capcom, a testimonianza dell'hype generato da questo nuovo episodio di Monster Hunter, in arrivo il 26 marzo in esclusiva su Nintendo Switch.