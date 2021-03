Monster Hunter Rise: come scattare foto e selfie con il Photo Mode

In Monster Hunter Rise potrete scattare foto e salvare le immagini che più vi piacciono grazie alla Photo Mode; potrete addirittura farvi un selfie insieme ai vostri amici! In questa guida vi spiegheremo come.

Dopo aver visto come funziona la mappa di Monster Hunter Rise, scopriamo insieme come scattare foto del fantastico paesaggio del gioco.

Photo Mode come si usa

La Photo Mode di Monster Hunter Rise ha una funzione simile alla Modalità Telecamera di Monster Hunter World: potete scattare immagini della flora e della fauna che vi circondano, così come di qualsiasi altra cosa susciti la vostra ispirazione da fotografo dilettante durante le vostre avventure.

Per accedere alla Photo Mode potrete ricorrere sia al vostro menù radiale personalizzato sia alla barra delle azioni. Una volta attivata, guardate in basso a destra nell'interfaccia di gioco: vedrete tutte le azioni che potete fare mentre siete all'interno della Photo Mode. Potete cambiare tra la visuale del Personaggio, che è in prima persona, o la visuale Gufufo per i selfie, che una nuova simpatica creatura, il Gufufo appunto, vi aiuterà a realizzare. Potete poi accedere all'album delle immagini sia dall'interno del gioco sia dalla Galleria della vostra Switch.

I controlli della Photo Mode

Qui di seguito trovate in dettaglio l'elenco di comandi della Photo Mode.

Visuale Gufufo: premete L (analogico sinistro)

(analogico sinistro) Uscire dalla Photo Mode: B

Album: X

Aggiusta angolazione: R (analogico destro)

(analogico destro) Scatta foto: freccia direzionale qualsiasi

qualsiasi Zoom +: pulsante dorsale destro ZR

Zoom - : pulsante dorsale sinistro ZL

Scattare un selfie

Per scattare un selfie a voi stessi oppure un selfie di gruppo con gli amici fatevi aiutare dal piccolo e utilissimo Gufufo! Basterà cambiare dalla Visuale Personaggio alla Visuale Gufufo grazie ai controlli della Photo Mode. In questa modalità potrete mettervi in varie pose e fare diversi gesti prima di scattare il vostro selfie.