Monster Hunter Rise: come trasferire i salvataggi da PS4 a PS5

Come vi abbiamo già spiegato prima dell'arrivo sulle console Microsoft e Sony, Monster Hunter Rise non supporterà il cross-save ma permetterà comunque di trasferire i salvataggi tra piattaforme appartenenti allo stesso marchio. Scopriamo quindi come copiare i progressi di PlayStation 4 su PlayStation 5.

Il meccanismo attraverso il quale i cacciatori di Monster Hunter Rise possono effettuare il trasferimento dei file è molto semplice, dal momento che non occorre sfruttare sistemi ideati da Capcom ed è quindi sufficiente che i giocatori 'trasportino' fisicamente o attraverso il cloud i loro salvataggi. Se avete quindi un file di salvataggio di Monster Hunter Rise sulla vostra PlayStation 4, potete copiarlo su un dispositivo USB visitando l'apposita voce nelle impostazioni della console e poi collegare la periferica a PlayStation 5 per effettuare il trasferimento.

Il secondo metodo coinvolge invece il PlayStation Plus, il servizio ad abbonamento targato Sony che permette ai suoi utenti di caricare nel cloud i loro file di salvataggio. In questo caso, vi basterà effettuare l'upload dei progressi tramite il sistema di gestione dei file online per poi accedere a PlayStation 5 e procedere con il download.

A prescindere di quale sia il procedimento scelto da voi per effettuare il passaggio dei file da un dispositivo all'altro, la seconda fase della procedura sarà la stessa. Una volta che i salvataggi PS4 sono stati correttamente copiati nella memoria della console di ultima generazione, avviate Monster Hunter Rise in versione PS5: all'avvio, il titolo Capcom rileverà in automatico la presenza dei progressi e vi chiederà se convertirli. Accettando, il sistema procederà con l'aggiornamento dei file e potrete continuare a giocare con i vostri progressi sulla versione PlayStation 5 del gioco.

