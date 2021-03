Monster Hunter Rise: come usare il viaggio rapido e spostarsi sulla mappa

La mappa di Monster Hunter Rise è grande piena di pericoli. Il viaggio rapido, già introdotto in Monster Hunter World, vi aiuterà a spostarvi da un punto all'altro istantaneamente usando gli accampamenti che avrete sbloccato precedentemente. Vediamo nel dettaglio come usarlo.

Come usare il Viaggio rapido

Tenete premuto il pulsante - del Joy-Con sinistro per aprire la Mappa Spostate il cursore sul luogo che volete raggiungere e premete A per attivare il Viaggio rapido

La funzionalità di viaggio rapido non è consentita mentre state combattendo un mostro, che sia grande o piccolo. Cercate di seminarlo per abilitare nuovamente il viaggio rapido oppure, se non potete farne a meno,per chiamare uno Pterowyvern che vi trasporterà all'accampamento più vicino. Di seguito il procedimento per utilizzare il viaggio rapido, se volete saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla recensione di Monster Hunter Rise

Quando vi trovate all'interno del villaggio di Kamura, invece, potrete spostarvi velocemente da un punto di interesse a un altro usando il viaggio rapido: per esempio, se vi trovate nella Base di caccia e avete appena accettato una missione, potete viaggiare rapidamente all'Area di addestramento per provare il vostro equipaggiamento prima di imbarcarvi nell'impresa!

Sbloccare gli accampamenti

Il viaggio rapido è consentito soltanto tra gli accampamenti sbloccati e sparsi lungo tutta la mappa del gioco. Per sbloccare un accampamento e abilitare così l'utilissima funzione di viaggio rapido, è probabile che dovrete svolgere semplici incarichi di consegna o quest di altro tipo, proprio come in Monster Hunter World.

