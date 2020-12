Monster Hunter Rise: concept art e video presentano personaggi, mostri e altro ancora

Attraverso i suoi canali social la casa di Osaka ci ha presentato attraverso delle concept art alcuni dei personaggi che i giocatori incontreranno durante il loro cammino. Ci sono, ad esempio, Hinoa la missionatrice , che consegna ai cacciatori delle nuove missioni e li avverte dei pericoli del mondo, e Yomogi la cuoca , che prepara degli ottimi manicaretti. Come non citare Fuger l'anziano , capo del villaggio di Kamura e noto per essere un abilissimo cacciatore, assieme al suo compagno canyne. Spazio anche per Hamon il fabbro , amico di lunga data di Fuger, e per una concept art del Gufufo , mascotte apprezzate per la loro intelligenza e la loro bontà, che aiutano i cacciatori indicando la posizione dei mostri durante le missioni. Un video, infine, ci mostra i Giganha in azione, dei pesci aggressivi che attaccano in gruppo nelle pozze d'acqua della Foresta Allagata.

Al lancio di Monster Hunter Rise in esclusiva per Nintendo Switch mancano ancora diversi mesi, ma per fortuna Capcom ci sta aiutando a sopportare l'attesa condividendo a cadenza regolare nuove immagini e video tratti dall'hunting game.

Monster Hunter Rise Concept Art: Hinoa the Quest Maiden; a bright young girl in charge of Village Quests. #MHRise



📜 https://t.co/GMfFWWuwuZ pic.twitter.com/m6bShv1bZC — Monster Hunter (@monsterhunter) December 22, 2020

Meet Hinoa, the Quest Maiden in charge of handling Village Quests in #MHRise.



To her, you are practically family, so she will do whatever she can to help, especially with preparing for the looming Rampage. pic.twitter.com/MSY94sUFzo — Monster Hunter (@monsterhunter) December 22, 2020

Monster Hunter Rise Concept Art: Yomogi the Chef; a lively girl who's a great cook. #MHRise



🍡 https://t.co/GMfFWWuwuZ pic.twitter.com/ErF2M1TV8E — Monster Hunter (@monsterhunter) December 23, 2020

Monster Hunter Rise Concept Art: Fugen the Elder; the dependable leader of Kamura Village. #MHRise



⚔️ https://t.co/GMfFWWuwuZ pic.twitter.com/S5ByVP1bZR — Monster Hunter (@monsterhunter) December 21, 2020

Monster Hunter Rise Concept Art: Hamon the Blacksmith; a stubborn smithy of few words. #MHRise



⚒️ https://t.co/GMfFWWuwuZ pic.twitter.com/B7Dve5m4sj — Monster Hunter (@monsterhunter) December 24, 2020

Monster Hunter Rise Concept Art: Cohoot, your scouting pal. 🦉 #MHRise pic.twitter.com/a8hpLKWJJg — Monster Hunter (@monsterhunter) December 18, 2020

Watch your step when wading through the Flooded Forest... lest you get caught by a hungry school of Giganha!



Toss them Raw Meat to kickstart their appetite and overwhelm your prey. #MHRise pic.twitter.com/ZYHHT1Qv6a — Monster Hunter (@monsterhunter) December 24, 2020