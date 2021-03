Monster Hunter Rise conquista Chef Hiro: la video ricetta dei Dango per festeggiare!

Il fascino del nuovo capitolo della saga Capcom sembra aver conquistato davvero tutti: dopo l'eccellente accoglienza da parte della critica videoludica, anche il mondo della cucina rende omaggio a Monster Hunter: Rise.

Oltre al trailer di lancio di Monster Hunter: Rise, c'è infatti un ulteriore filmato che Cacciatori e Cacciatrici potrebbero voler visionare prima di immergersi nell'hunting game su Nintendo Switch.Il noto Chef Hirohiko Shoda, Ambasciatore ufficiale della Cucina Giapponese in Italia, ha infatti deciso di condividere con il pubblico nostrano la sua ricetta dei sanshoku dango. I piccoli e variopinti dolci giapponesi sono infatti presenti anche all’interno del videogame, dove possono essere utilizzati dai Cacciatori per recuperare le energie.



La versione dei dango firmata da Hirohiko Shoda è stata presentata dallo Chef in un'apposita video ricetta pubblicata sul suo account Instagram ufficiale. Disponibile direttamente in calce a questa news, il post dedicato aiuterà gli aspiranti cuochi a destreggiarsi con l'elaborata e raffinata arte della cucina del Sol Levante. Proverete a replicare le indicazioni culinarie dopo la vostra prima sessione di gioco su Monster Hunter: Rise?



