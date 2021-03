Monster Hunter Rise conquista Famitsu, voto vicino al Perfect Score

Una sola recensione nel numero 1686 di Famitsu, si tratta ovviamente di Monster Hunter Rise, nuovo episodio della serie Capcom in uscita venerdì e protagonista assoluto dell'ultimo numero della celebre rivista giapponese.

Monster Hunter Rise si porta a casa un punteggio molto vicino al Perfect Score con un voto totale di 38/40 (10/10/9/9), il gioco ha conquistato i redattori della testata e manca il punteggio pieno (40/40) per soli due voti, al momento però la recensione di Famitsu non è ancora disponibile (la rivista esce giovedì 25 marzo nelle edicole giapponesi) ed è dunque impossibile pronunciarsi riguardo il contenuto.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Monster Hunter Rise per Nintendo Switch: "Mescolando con accortezza le caratteristiche più riuscite di Monster Hunter: World, la struttura classica dei vecchi episodi, nonché una gustosa carrellata di novità e di sensazionali miglioramenti alla qualità della vita, come appunto il Canyne e gli insetti filo, il team di Tsujimoto è riuscito a sintetizzare una formula ludica quasi perfetta."

Monster Hunter Rise sarà disponibile su Nintendo Switch dal 26 marzo in formato fisico e digitale, lo stesso giorno usciranno anche il Pro Controller a tema MH Rise e una console Switch in edizione limitata personalizzata con grafiche e loghi del gioco.