Monster Hunter Rise controlli: la guida a tutti i pulsanti

Dopo una lunga attesa da parte dei moltissimi giocatori appassionati alla serie, Monster Hunter Rise è finalmente arrivato su Nintendo Switch, ponendosi come un erede degno (se non addirittura superiore) di Monster Hunter World, il capitolo che aveva fatto avvicinare alla saga molti nuovi giocatori.

Per poter padroneggiare al meglio il gioco e il suo intricato sistema di combattimento, la prima cosa da fare è senza dubbio quella di imparare al meglio il sistema di controllo del gioco. Ecco quindi di seguito la lista completa dei comandi generali divisi per categoria a seconda della situazione in cui potrete utilizzarli. Ricordatevi che su Everyeye.it trovate anche guida e trucchi di Monster Hunter Rise.

Controlli base

Muovi il personaggio - muovi la levetta analogica sinistra

Muovi la visuale - muovi la levetta analogica destra

Resetta la visuale - premi L

Scatta - tieni premuto R

Parla con gli altri personaggi - premi A

Usa oggetto - premi A

Conferma selezione - premi A

Cancella selezione - premi B

Apri menu di pausa - premi +

Apri menu di chat - premi -

Naviga nei menu - premi frecce direzionali

Mostra menu radiale personalizzato - tieni premuto L

Seleziona menu - tieni premuto L e premi una freccia direzionale

Seleziona una scorciatoia - tieni premuto L e R

Controlli durante una missione

Naviga tra gli oggetti equipaggiati - tieni premuto L e premi Y oppure A

Naviga tra le munizioni (giocatori con armi da fuoco) - tieni premuto L e premi X oppure B

Apri la mappa dettagliata - tieni premuto -

Controlli con armi non equipaggiate

Raccogli oggetto/risorsa - premi A

Saccheggia cadavere di mostro - premi A

Usa fauna endemica - premi A

Fermati a mezz’aria durante un salto - premi A

Abbassati - premi B

Schiva (in movimento) - premi B

Scatta - tieni premuto R

Salta - premi B

Usa oggetto - premi Y

Controlli con armi equipaggiate

Schiva - premi B

Rinfodera arma - premi Y

Attacchi abilità (giocatori con armi corpo a corpo) - premi ZL e premi A oppure X

Attacchi abilità (giocatori con armi corpo a corpo) - muovi la levetta destra e premi A oppure X

Controlli filoinsetto

Muoviti alla destinazione inquadrata - tieni premuto ZL e ZR

Lanciati in avanti - tieni premuto ZL e premi A

Salta in avanti e verso l’alto - tieni premuto ZL e premi X

Spostati rapidamente dopo un attacco nemico - tieni premuto ZL e premi B

Controlli cavalcatura

Cavalca - tieni premuto A

Muoviti - muovi la levetta sinistra

Scatta - tieni premuto R

Attacca - premi X

Sterza - premi ZL e muovi la levetta destra durante uno scatto

Salta - premi ZR

Smonta cavalcatura - premi B

Smonta cavalcatura con un salto - premi B durante uno scatto

Esiste poi un’intera sezione di controlli, molto più espansa e complessa della lista precedente, che comprende i controlli di tutte le armi che è possibile utilizzare all’interno del gioco. Questi controlli sono estremamente specifici, e la loro trattazione all’interno di questa guida rischierebbe di causare solamente confusione in tutti i giocatori che si affacciano per la prima volta al titolo e alla serie di Monster Hunter, ne parleremo dunque in una futura guida. Per poter prendere visione dei controlli specifici per ogni singola categoria di armi, ciascuna delle quali ha un moveset unico e con controlli differenti dagli altri, vi basterà comunque aprire il menu e dirigervi nella sezione dedicata.



Volete saperne di più sul gioco? Ecco la recensione di Monster Hunter Rise, ora disponibile su Nintendo Switch e in arrivo su PC nel 2022.