Monster Hunter Rise: a cosa servono e come si usano gli Insetti Filo?

Una delle introduzioni più impattanti e apprezzate di Monster Hunter Rise è il cosiddetto Filoinsetto (o meglio, Insetti Filo) che vi permetterà di ottenere notevoli vantaggi sia durante l’esplorazione che in combattimento, aprendo nuove strade nel primo caso e dandovi la possibilità di sferrare attacchi veloci e dinamici nel secondo caso.

Durante le vostre sessioni di caccia ed esplorazione sarete in grado di trasportare un totale di due Insetti Filo di base, più un altro che può essere aggiunto alla vostra riserva personale dopo essere stato recuperato durante l’esplorazione, per un massimo di tre Insetti Filo, la cui disponibilità vi verrà segnalata dalle icone presenti in basso al centro dello schermo.



Ogni volta che eseguirete un’azione che richiede il consumo di uno o più insetti, come una schivata, un salto o un attacco particolare, un numero di icone corrispondente al numero di filoinsetti utilizzati verrà rimpiazzata da un indicatore vuoto, il quale inizierà poi a riempirsi automaticamente. La maggior parte delle azioni con Insetti Filo ne richiedono solamente uno, mentre per altre sarà necessario utilizzarne ben due per compiere una stessa azione. Di seguito il controlli degli Insetti Filo, su Everyeye.it trovate anche la guida ai controlli di Monster Hunter Rise.

Controlli Insetti Filo

Premi ZL + A: proietta il personaggio in avanti (nella stessa direzione verso cui è rivolto); permette un rapido riposizionamento sul campo

Premi ZL + X: proietta il personaggio verso l’alto in diagonale; permette di schivare gli attacchi nemici diretti verso il terreno

Premi ZL + ZR: proietta il personaggio nella direzione indicata dal reticolo di mira; permette movimenti molto più precisi

Con arma non equipaggiata

Con arma non equipaggiata a mezz’aria

Premi ZL + X: proietta il personaggio nella direzione verso cui è rivolto; permette di rimanere a mezz’aria più a lungo

Premi ZL + A: proietta il personaggio verso il basso in diagonale; permette di tornare rapidamente a terra

Premi A, poi muovi la levetta sinistra + premi B: permette al personaggio di rimanere appeso a mezz’aria e scegliere con calma una direzione verso cui proiettarsi successivamente

Azioni di combattimento

Premi ZL + X o A: attiva gli attacchi con filoinsetto con armi corpo a corpo

Premi R + X o A: attiva gli attacchi con filoinsetto con armi a distanza

Altre azioni

Premi ZL + B: permette al personaggio di riposizionarsi rapidamento dopo essere stato colpito

Premi ZL + X o A: permette al personaggio di eseguire una corsa lungo un muro per un certo periodo di tempo

Il filoinsetto (Insetto Filo) è quindi un oggetto che permette ai giocatori di guadagnare una estrema mobilità e rapidità d'azione, in modo da ottenere vantaggi significativi sia durante l'esplorazione che in combattimento. Ricordatevi di controllare anche la nostra guida di Monster Hunter Rise con i trucchi ed i consigli di base per tutti coloro che si sono da poco avvicinati al gioco.