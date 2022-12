Monster Hunter Rise: niente cross-play e cross-save con le nuove versioni, è ufficiale

A sorpresa Capcom ha annunciato le versioni PlayStation e Xbox di Monster Hunter Rise, che saranno disponibili a partire dal 20 gennaio 2023 e con sbarco nella stessa data anche su Xbox Game Pass.

Le nuove versioni andranno così ad affiancare quelle già esistenti su Nintendo Switch e PC, permettendo così ad un pubblico ancora più ampio di apprezzare le grandissime qualità dell'opera pubblicata per la prima volta nel marzo del 2021 (a tal proposito potete leggere la nostra recensione di Monster Hunter Rise per Switch, dove lo definiamo il miglior hunting game di sempre). Dal sito ufficiale del gioco arriva tuttavia una brutta notizia, rivelata dalle note conclusive in fondo alla pagina.

Nonostante la futura disponibilità su praticamente ogni console disponibile sul mercato, Capcom conferma che non è prevista alcuna funzione di cross-play e cross-save tra le varie piattaforme. Unica eccezione è concessa ai giocatori PlayStation, con gli utenti PS5 e PS4 che potranno organizzare partite online assieme, ma per il resto si resta confinati all'interno del proprio sistema di riferimento.

Parlando a proposito della versione PS5 è confermato il supporto al DualSense, mentre su ogni piattaforma next-gen viene garantito il supporto all'Audio 3D, ai 4K/60fps ed ai 1080p/120fps. Nulla da fare però per una delle feature che sarebbero state maggiormente gradite dai fan: chissà se verrà mai implementata in futuro con ulteriori aggiornamenti.