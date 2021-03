Monster Hunter Rise: il gioco Switch è già in vendita? Attenzione agli spoiler

Mancano ancora diversi giorni all'uscita di Monster Hunter Rise, eppure in rete cominciano ad rimbalzare le segnalazioni di chi afferma di aver già ricevuto, o acquistato in negozio, l'ambizioso action ruolistico di Capcom previsto al lancio su Nintendo Switch per il 26 marzo.

Alcuni utenti che hanno effettuato il preordine del titolo su piattaforme come Amazon, infatti, si stanno affacciando sui social e sui principali forum di settore per informare gli appassionati dell'avvenuta spedizione anticipata di MH Rise.

Con le segnalazioni sulla rottura del day one (per il momento, provenienti prevalentemente da Stati Uniti e Regno Unito) sembra stiano cominciando ad apparire online anche degli spezzoni di gameplay incentrati sulla storia, sulle meccaniche di combattimento, sui mostri presenti nel gioco e persino sulle fasi finali della campagna principale.

Anche stavolta, come avvenuto in passato con la vendita anticipata di Sekiro Shadows Die Twice e di tanti altri titoli attesi dal pubblico, invitiamo chi ci segue a prestare particolare attenzione alle indiscrezioni e, inevitabilmente, agli spoiler su trama, contenuti e gameplay che potrebbero verificarsi nei prossimi giorni qualora le segnalazioni sulla rottura del day one dell'ultima esclusiva Switch dovessero rivelarsi fondate.

In attesa di ricevere ulteriori riscontri e testimonianze al riguardo, vi rimandiamo al nostro speciale su Monster Hunter Rise e la stagione della caccia che riaprirà, accordi sul day one permettendo, venerdì 26 marzo su Nintendo Switch e nel 2022 su PC.