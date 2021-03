Monster Hunter Rise: Demo 2 con il Magnamalo disponibile per il download

Come promesso, Capcom ha reso disponibile una seconda demo di Monster Hunter Rise che include una quest aggiuntiva interamente dedicato al gigantesco Magnamalo: siete pronti per una nuova battuta di caccia.

La demo, pubblicata a gennaio, e che conteneva la Missione addestramento base e alcune cacce usando tutti i 14 tipi di armi, è stata aggiornata con una nuova missione per uccidere il Magnamalo!

La nuova missione avanzata del Magnamalo è bilanciata appositamente per la demo. Dovrai combattere con equipaggiamento fisso, cosa che renderà la missione ancora più difficile del normale. Affrontala solo se sei preparato!

Potete scaricare la demo 2 di Monster Hunter Rise dal Nintendo eShop, il file pesa 1.8 GB, tutti coloro che hanno scaricato la prima demo di gennaio dovranno semplicemente aggiornare l'applicazione senza dover effettuare nuovamente l'intero download dell'applicazione. Oltre alla quest del Magnamalo la demo include anche le missioni Uccidi un Gran Izuchi e Uccidi un Mizutsune giocabili per un massimo di trenta volte, inoltre sono presenti due tutorial per prendere confidenza con i controlli e le meccaniche di base di Monster Hunter Rise.

Ricordatevi di non cancellare i salvataggi della demo, questi non potranno essere importati nel gioco completo ma vi serviranno per poter riscattare un bonus di benvenuto che include 20 mega pozioni, 5 trappole coperte, 10 bevande energetiche, 5 mega sieri demoniaci e 5 mega sieri armatura.