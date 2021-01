Monster Hunter Rise, la demo arriva l'8 gennaio: annunciati mostri, missioni e armi

Nel corso dell'evento dedicato a Monster Hunter Rise, Capcom ha conferma l'arrivo su eShop della Demo dell'attesissimo action GDR per Nintendo Switch e svelato i contenuti di questa ricca versione dimostrativa che può essere già scaricata dagli utenti della console ibrida.

Durante l'evento organizzato dal colosso videoludico giapponese, il direttore del progetto di MH Rise, Yasunori Ichinose, ha illustrato nel dettaglio i diversi elementi accessibili nella Demo e confermato la sua disponibilità per un periodo di tempo limitato.

Stando a Ichinose, la versione dimostrativa di Monster Hunter Rise comprenderà due missioni e due attività esplicative per il gameplay del titolo: le due missioni ci condurranno in diverse aree del mondo di gioco per andare a caccia del Great Izuchi e del Mizutsune.

Quanto alle due attività, gli utenti saranno chiamati a svolgere degli incarichi che gli permetteranno di acquisire esperienza con le meccaniche di caccia e di esplorazione principali. Ci sarà spazio anche per un esteso tutorial del Wyvern Riding, la funzionalità che darà modo ai cacciatori di saltare su di una viverna e guidarla in battaglia impartendo degli ordini basilari alla creatura domata.

La demo di Monster Hunter Rise sarà disponibile per il download gratuito su eShop da venerdì 8 gennaio alle 09:00 e fino alle ore 09:00 dell'1 febbraio per tutti coloro che desiderano provare in anteprima il gameplay e i contenuti del titolo in arrivo in esclusiva su Switch per il 26 marzo.