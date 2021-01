Monster Hunter Rise: demo giocabile su PC grazie ad un emulatore di Nintendo Switch

Mancano ancora un paio di mesi all'uscita di Monster Hunter Rise, nuovo gioco delle serie previsto in esclusiva su Nintendo Switch. Nel frattempo, i Cacciatori possono ingannare l'attesa giocando una demo gratuita, disponibile sull'eShop, che i creatori dell'emulatore Ryujinx sono riusciti persino a far girare su PC.

Il noto emulatore di Nintendo Switch, Ryujinx, si è recentemente aggiornato per riprodurre al meglio la demo di Monster Hunter Rise su PC, grazie ad alcuni bug fix e miglioramenti alle performance, che in prima istanza lasciavano un po' a desiderare. Come potete vedere nel filmato in apertura di notizia, il gioco gira in maniera più che dignitosa. È persino previsto il supporto al gioco multiplayer locale e online, possibile tra gli utilizzatori di Ryujinx. I creatori dell'emulatore, intanto, continuano lavorare al miglioramento del software e a raccogliere fondi attraverso una pagina Patreon, che nel momento in cui vi scriviamo conta più di 300 sostenitori.

Con questa notizia, ovviamente, non vogliamo in alcun modo supportare la pirateria, una pratica che la redazione di Everyeye condanna in ogni sua forma. L'obbiettivo è semplicemente quello di tenervi aggiornati sui progressi compiuti nella programmazione di questa tipologia di software. Per quanto riguarda Monster Hunter Rise, vi ricordiamo che verrà lanciato nella sua forma completa in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 26 marzo.