Monster Hunter Rise Demo gratis su Nintendo Switch: data, contenuti e tutti i dettagli

In vista dell'esordio del ricco bestiario della saga di hunting game sulla console ibrida, Capcom ha confermato l'arrivo di una seconda Demo di Monster Hunter:Rise su Nintendo Switch.

La seconda versione di prova del titolo rappresenta una declinazione ampliata della prima Demo del gioco pubblicata sull'hardware Nintendo. Questa volta, i giocatori avranno dunque a disposizione ulteriori contenuti, tra cui la possibilità di cimentarsi in una missione di caccia al Magnamalo, per un totale di 5 quest, affrontabili con ben 14 armi differenti. Complessivamente, sarà possibile dedicarsi alla caccia al Magnamalo, al Mizutsune e al Great Izuchi per un massimo di 30 volte. Terminati i tentativi, anche i restanti contenuti della Demo diverranno inaccessibili.



I Cacciatori potranno usufruire della Demo sia in single player sia in multiplayer, con un assetto cooperativo sino ad un massimo di 4 utenti, sia in locale sia online. Nel secondo caso sarà però necessario disporre di un abbonamento attivo a Nintendo Switch Online. Giocando la Monster Hunter: Rise Demo Version 2, i giocatori potranno sbloccare uno speciale set di contenuti che potrà essere riscattato nella versione finale del gioco, a patto di non cancellare i dati di salvataggio dalla console utilizzata. Si tratta nello specifico di 20 Mega Pozioni, 5 Trappole, 10 Energy Drinks, 5 Mega Demondrugs e 5 Mega Armorskin.



La Demo di Monster Hunter: Rise su Nintendo Switch sarà disponibile da venerdì 12 marzo, ma non è stato ancora indicato un orario preciso. Il download è completamente gratuito, ma richiede ovviamente di disporre di un Nintendo Account per accedere al Nintendo eShop. Complessivamente, lo spazio libero richiesto è pari a 1,8 GB (di cui 0,2 GB di aggiornamento). I progressi conseguiti non potranno essere trasferiti alla versione finale del titolo.



Il nuovo gioco dedicato ai Cacciatori è in arrivo su Nintendo Switch a partire dal prossimo 26 marzo, mentre Capcom ha già confermato l'arrivo di una versione PC di Monster Hunter: Rise nel corso del 2022.