Monster Hunter Rise: la demo gratis su Switch torna con il Magnamalo

Nel corso del Monster Hunter Digital Event è stato fatto un annuncio da parte di Capcom che farà la gioia di tutti i cacciatori in possesso di Nintendo Switch. Nei prossimi giorni arriverà infatti sull'eShop della console ibrida una seconda demo gratuita di Monster Hunter Rise con nuovi contenuti.

Questa seconda versione di prova potrà essere scaricata da tutti i giocatori a partire dal prossimo venerdì 11 marzo 2021 e chiunque abbia già installato la precedente demo nella console Nintendo non dovrà effettuare nuovamente il download, dal momento che verrà pubblicato anche un aggiornamento contenente solo le novità. A proposito di contenuti inediti, avviando la nuova versione della demo di Monster Hunter Rise non solo potrete provare tutte le precedenti missioni, ma a queste se ne aggiungerà una molto più complessa e dedicata ai giocatori con qualche ora di gioco sulle spalle: lo scontro con il pericoloso Magnamalo. Vi ricordiamo inoltre di non eliminare i file di salvataggio fino al debutto del gioco, visto che grazie ad essi sarà possibile sbloccare un pacchetto di oggetti gratuiti nella versione finale di Monster Hunter Rise.

