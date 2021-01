Monster Hunter Rise, la Demo live dalle 17:00 con Cydonia: la giochiamo su Twitch!

L'appuntamento trasmesso da Capcom nel corso della giornata di giovedì 7 gennaio ha portato con sé una notevole selezione di nuove informazioni su Monster Hunter: Rise.

Con il nuovo capitolo, la serie di hunting game compie il proprio ritorno su console Nintendo, dopo che Monster Hunter: World aveva mancato l'appuntamento con Nintendo Switch. Atteso in Europa a partire dal prossimo 26 marzo 2021, il titolo può essere testato sin da ora dal pubblico di appassionati. Accontentando i desideri della community legata al franchise, Capcom ha infatti pubblicato una Demo gratuita di Monster Hunter: Rise, già disponibile per il download, anche in Italia. Una notizia decisamente attesa, tanto che il debutto del contenuto ha causato molti rallentamenti su Nintendo eShop, spingendo la casa di Kyoto ad attuare una manutenzione d'emergenza!



Per presentare la Demo di Monster Hunter: Rise, la Redazione di Everyeye vi propone uno speciale appuntamento dedicato. A partire dalle ore 17:00, il nostro Francesco "Cydonia" Cilurzo vi attende numerosi sul Canale Twitch di Everyeye per testare questo primo assaggio dell'esclusiva Nintendo Switch in vostra compagnia. Invitandovi a raggiungerci in occasione della diretta, vi ricordiamo che per iscriversi al Canale è sufficiente cliccare sull'apposita icona a forma di cuore viola. In questo modo riceverete una notifica all'avvio delle trasmissioni e potrete interagire in diretta con la Redazione.