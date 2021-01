Monster Hunter Rise: demo Switch disponibile da oggi per il download in Italia

Come promesso, Capcom ha pubblicato la demo di Monster Hunter Rise per Nintendo Switch, già disponibile in Giappone e Nord America la versione di prova è scaricabile da oggi (venerdì 8 gennaio) anche in Italia.

Scarica la demo di Monster Hunter Rise dal Nintendo eShop per avere accesso a quattro diverse missioni: Missione di addestramento base, Tutorial cavalcatura wyvern, Uccidi un Gran Izuchi e Uccidi un Mizutsune, le ultime due giocabili anche in co-op fino ad un massimo di quattro giocatori.

Scaricando e avviando la demo riceverete un pacchetto bonus per Monster Hunter Rise che include:

20 mega pozioni

5 trappole coperte

10 bevande energetiche

5 mega sieri demoniaci

5 mega sieri armatura

La demo pesa 1.6 GB, Capcom avvisa che "le missioni del Gran Izuchi e del Mizutsune possono essere giocate per un massimo di 30 volte. Una volta raggiunto questo limite, tutte le quattro missioni, compresi la missione di addestramento base e il tutorial cavalcatura wyvern, non saranno più disponibili."

I file di salvataggio non potranno essere trasferiti nel gioco completo, la demo resterà disponibile per il download e sarà giocabile fino alle 08:00 del primo febbraio 2021. Il nuovo gioco Capcom uscirà in esclusiva su Nintendo Switch il 26 marzo, in edizione standard e nella Collector's Edition di Monster Hunter Rise con numerosi bonus digitali.