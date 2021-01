Monster Hunter Rise è il più desiderato in Giappone: supera Final Fantasy 16 e RE Village

Sull'onda della pubblicazione della Demo gratuita di Monster Hunter Rise su Nintendo Switch - che ha costretto Nintendo ad una manutenzione straordinaria dell'eShop a causa dell'elevato traffico di utenti - torna a confermarsi la grande passione del pubblico nipponico per il brand Capcom.

L'ultima classifica proposta da Famitsu, noto magazine del Sol Levante, ci propone infatti dati aggiornati sui giochi più desiderati della community di giocatori giapponesi. Di seguito, vi riportiamo la Top 10 integrale:

[NSW] Monster Hunter Rise: con un totale di 837 voti; [PS4] Tales of Arise: con un totale di 723 voti; [PS5] Final Fantasy 16: con un totale di 708 voti; [PS5] Resident Evil Village: con un totale di 461 voti; [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2: con un totale di 447 voti; [NSW] Bayonetta 3: con un totale di 373 voti; [NSW] Bravely Default 2: con un totale di 347 voti; [NSW] Shin Megami Tensei V: con un totale di 331 voti; [NSW] Rune Factory 5: con un totale di 316 voti; [NSW] Ushiro: con un totale di 313 voti;

In vetta troviamo appunto il nuovo appuntamento in programma per i Cacciatori, che possono approfondirne la conoscenza visionando le due ore di Monster Hunter: Rise giocate dal nostro Cydonia. Il titolo riesce a superare persino, tutte produzioni attesissime nell'Estremo Oriente.