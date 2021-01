Monster Hunter Rise: Digital Event commentato oggi su Twitch dalle 14:30

Oggi pomeriggio alle 15:00 Capcom trasmetterà un Digital Event di Monster Hunter Rise, per l'occasione lo seguiremo insieme a voi e lo commenteremo in diretta su Twitch dalle 14:30.

Monster Hunter Rise arriva su Nintendo Switch! Affronta terribili mostri e usa le tue ricompense per creare una grande varietà di armi e armature epiche. Ambientato nel villaggio di Kamura, luogo a tema ninja, Monster Hunter Rise ti esorta a esplorare lussureggianti ecosistemi e ad affrontare temibili mostri per diventare il cacciatore definitivo. Mezzo secolo dopo la devastazione causata dall'ultima calamità, i cacciatori devono affrontare un mostro terribile che minaccia di gettare di nuovo quelle terre nel caos.

Subito dopo pranzo saremo dunque live sul canale Twitch di Everyeye.it per scoprire le ultime novità sul gioco Capcom, la speranza è che arrivino notizie sulla demo di Monster Hunter Rise per Switch promessa per il mese di gennaio e chissà che il publisher giapponese non possa renderla disponibile subito dopo la fine del Digital Event, questa almeno la speranza della community.

Appuntamento su Twitch alle 14:30 per un pomeriggio dedicato a Monster Hunter Rise, vi ricordiamo che il nuovo gioco della serie arriverà il 26 marzo in esclusiva su Nintendo Switch.