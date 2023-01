Monster Hunter Rise ora disponibile su PlayStation e Xbox: lo ricorda il trailer di lancio

Dopo aver riscosso grandi successi al debutto su Nintendo Switch nel marzo del 2021, per poi approdare anche su PC nel gennaio del 2022, Monster Hunter Rise si prepara a conquistare ulteriori territori videoludici ed intrattenere migliaia di nuovi giocatori.

Attraverso un nuovo, spettacolare trailer di lancio, Capcom ci ricorda che il suo hunting game è ora disponibile anche su PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One, con approdo immediato anche su Xbox Game Pass e dunque pronto per essere scaricato da tutti gli iscritti al servizio Microsoft. Il nuovo filmato ci ricorda le diverse feature che il gioco offre ai fan, tra il supporto ai 4K e 60fps, Audio 3D, filtri grafici alternativi e DLC, oltre alla presenza di tante Event Quest incentrate su collaborazioni con altri iconici brand di Capcom.

Per il resto il trailer mostra sequenze di gameplay e qualche stralcio di narrativa, offrendo in questo modo ai giocatori un assaggio delle grandi qualità dell'opera: del resto anche su PlayStation e Xbox Monster Hunter Rise ha ottenuto una media voto altissima, confermando così l'ottimo lavoro di porting svolto dalla casa di Osaka.

Se siete dunque pronti a dare la caccia alle evocative e temibili creature che popolano il mondo di gioco, non perdetevi la nostra guida e trucchi per iniziare Monster Hunter Rise con una marcia in più.