Monster Hunter Rise: due nuove missioni e un Felyne nell'evento crossover USJ

Ai ragazzi di Capcom piacciono davvero tanto gli eventi crossover. Ce n'è uno nuovo in arrivo in Monster Hunter Rise, che il prossimo 21 gennaio accoglierà nuovi contenuti per celebrare gli Universal Studios Japan.

Venerdì 21 gennaio 2022, in Monster Hunter Rise prenderà ufficialmente il via un nuovo evento di collaborazione con Universal Studios Japan, che permetterà a tutti i cacciatori di partecipare a due nuove missioni (con in palio i materiali per costruire nuovi equipaggiamenti) e un nuovo compagno Felyne davvero speciale.

Due nuove missioni di collaborazione

- Termina questa missione per ottenere materiali con cui forgiare: Equipaggiamento Felyne (Set di armatura era azzurra e Ventaglio era azzurra F) ed Equipaggiamento Canyne (Set di armatura era azzurra e Lama wyv. era azzurra C); Missione evento USJ: Scontro del santuario - Termina questa missione per ottenere materiali con cui forgiare: Armi (Lama astro celeste I e Arco wyvern era azzurra I) e Armatura/Stile armatura (Set di armatura epoca celeste).

Compagno Felyne speciale

Compagno Felyne MEOW LIMIT - Compagno Felyne pieno di energia, ispirato al tema "NO LIMIT!", creato per celebrare il ventesimo anniversario del parco.

In attesa che l'evento di collaborazione prenda il via, potete farvi un'idea di ciò che vi aspetta guardando il trailer in apertura di notizia e le immagini nella galleria in calce. A proposito, lo sapete che nel 2021 Monster Hunter Rise ha battuto i Pokémon in Giappone? L'hunting game ha anche già superato quota 8 milioni di copie distribuite nel mondo.