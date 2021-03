Monster Hunter Rise: Fossa e Mottura alle prese col gioco nella lunga maratona da 7 ore

Se per qualche motivo vi siete persi la lunghissima maratona andata ieri in onda sul nostro canale Twitch e dedicata interamente al nuovo Monster Hunter Rise, ecco come recuperarla.

In apertura della notizia potete infatti trovare la replica della diretta trasmessa sul canale Twitch di Everyeye, la quale ha visto Francesco Fossetti e Marco Mottura giocare l'esclusiva Nintendo Switch targata Capcom per ben 7 ore, durante le quali sono stati mostrati numerosi mostri e alcune novità di questo capitolo come la modalità Furia, una sorta di tower defense che vede un gruppo di cacciatori affrontare orde di creature inferocite tramite l'utilizzo di torrette e altre armi speciali. Vi ricordiamo che questa è solo una delle tante dirette che potete recuperare attraverso il canale YouTube Everyeye On Demand, sul quale è possibile trovare tutte le trasmissioni andate precedentemente in onda sul canale Twitch.

Prima di lasciarvi al lungo video, vi invitiamo anche a dare un'occhiata a tutte le novità annunciate da Capcom per Monster Hunter Rise e in arrivo nel corso del mese di aprile 2021 con un aggiornamento gratuito. Avete già visto la video ricetta di Chef Hiro dedicata ai Dango di Monster hunter Rise?