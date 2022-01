Monster Hunter Rise senza freni in Giappone: è il gioco più venduto su Switch nel 2021

Monster Hunter Rise è un successo enorme in Giappone, dove l'hunting game è riuscito ad imporsi come il titolo più venduto su Switch nel corso dell'anno appena passato. Stando ai dati diffusi da Famitsu, l'action game di Capcom è salito a quota 2.350,693 copie vendute nel Paese del Sol Levante in un lasso di tempo che va dal 26 marzo al 26 dicembre.

Oltre ad essere generalmente il gioco di maggior successo in Giappone su Switch, Monster Hunter Rise è anche il gioco più scaricato sul mercato asiatico. Le vendite globali del gioco hanno oltremodo soddisfatto Capcom, con il publisher che ha orgogliosamente celebrato le 7.5 milioni di copie distribuite lo scorso ottobre. Numeri sorprendenti che hanno permesso a Monster Hunter Rise di diventare il gioco di maggior successo di Capcom su una singola piattaforma, e superare il traguardo precedentemente ottenuto da un gioco storico come Street Fighter II.

Dopo aver conquistato l'utenza Switch, il gioco si prepara a sbarcare su PC, dove sarà disponibile a partire da domani. Sfortunatamente è stato confermato che Monster Hunter Rise non supporterà il cross-play ed il cross-save, e non sarà dunque possibile né interfacciarsi con i giocatori console né trasferire i propri salvataggi da Switch a PC e viceversa.

Per ulteriori approfondimenti su questa nuova versione dell'hunting game, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Monster Hunter Rise per PC.