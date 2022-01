Monster Hunter Rise senza freni su PC: oltre 90.000 Cacciatori in simultanea

Accanto al lancio della notevole versione PC di God of War, l'utenza Steam ha da poco potuto accogliere anche il porting di Monster Hunter: Rise, titolo precedentemente disponibile in esclusiva su Nintendo Switch.

Un secondo debutto che sembra essere stato accolto con entusiasmo dal pubblico PC, che ha rapidamente imbracciato le armi per avventurarsi tra le lande del titolo Capcom. Una circostanza confermata anche dai dati condivisi sino ad ora dal portale SteamDB, che riferisce di un nuovo picco di pubblico all'interno del gioco. In particolare, Monster Hunter: Rise avrebbe accolto su PC oltre 90.000 giocatori in contemporanea nel corso delle ultime ventiquattr'ore.

Disponibile su PC da da mercoledì 12 gennaio, la produzione Capcom sembra dunque aver già convinto gli appassionati della serie attivi su Steam, con moltissimi di questi già in viaggio nel titolo. Per scoprire tutti i dettagli sul porting realizzato, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la ricca recensione della versione PC di Monster Hunter: Rise, firmata dal nostro Alessandro Bruni.

In attesa dei dati di vendita della versione PC del gioco, ricordiamo che Monster Hunter: Rise è stato il gioco Nintendo Switch più venduto del 2021 in Giappone, dove l'hunting game è stato accolto con generalizzato entusiasmo.