Monster Hunter Rise: la Furia nel nuovo trailer del Nintendo Direct

Come svelato da un leak circolato prima dell'evento, nel corso del Nintendo Direct del 17 febbraio è tornato a mostrarsi anche Monster Hunte Rise, una delle esclusive per Nintendo Switch più attese in assoluto del 2021.

Il filmato funge da introduzione al setting e alla storia del nuovo hunting game di Capcom, presentandoci i personaggi non giocanti, tra cui il capo villaggio Fuge, la receptionist Minoto e la missionatrice Hinoa, e soprattutto i nuovi mostri, vere star della produzione: dal Rakna-Kadaki al Basarios, passando per il Volvidon, l'Almudron e infine l'Arzuros Apex. Spazio anche alla nuova meccanica degli Insetti Filo, creature luminescenti che consentono al personaggio di muoversi più rapidamente attraverso le aree di gioco, e la Furia, un evento catastrofico durante il quale tantissimi mostri attaccano il villaggio nello stesso momento.

Prima di lasciarvi alla visione del nuovo trailer in apertura di notizia, vi ricordiamo che Monster Hunter Rise verrà lanciato in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 26 marzo. Nel frattempo potete ingannare l'attesa giocando alla demo gratuita di Monster Hunter Rise.