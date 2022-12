Monster Hunter Rise arriva su Xbox Game Pass: ecco il trailer con la data di lancio - Aggiornata

Dalle colonne dei profili social di Xbox Germania arriva una conferma (seppure indiretta e rigorosamente non ufficiale) ai leak sull'arrivo di Monster Hunter Rise su Xbox Game Pass condivisi nei giorni scorsi da Tom Henderson sulle pagine di Insider-Gaming.

Aggiornamento: Microsoft ha aggiornato i canali social ufficiali con il trailer che conferma l'arrivo del gioco nel catalogo del servizio ad abbonamento mensile a partire dal 20 gennaio 2023. Segue la notizia originale.



Stando ai gestori del canale social utilizzato da Microsoft per tutte le comunicazioni in lingua tedesca sulle ultime novità provenienti dal team Xbox, la data d'ingresso di Monster Hunter Rise nel catalogo di Xbox Game Pass dovrebbe coincidere con il giorno indicato dalle 'gole profonde' di Tom Henderson per la commercializzazione, tutta da confermare, del porting console di MH Rise su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Stando al post social di Xbox Germania, l'hunting game di Capcom sarebbe destinato ad arrivare su Game Pass il 20 gennaio 2023. Nonostante il tweet sia stato rimosso dopo pochi minuti, tanto è bastato per alimentare la già accesa discussione della community sulle recenti anticipazioni di Insider-Gaming, con tanto di indicazione sull'arrivo in primavera del porting PlayStation e Xbox dell'espansione MH Rise Sunbreak.

In attesa di un riscontro ufficiale da parte di Microsoft e Capcom, vi lasciamo in compagnia dell'elenco dei primi videogiochi di dicembre su Xbox Game Pass, dal folle FPS sci-fi High on Life a Hot Wheels Unleashed passando per Hello Neighbor 2 e LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker.