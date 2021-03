Monster Hunter Rise, Giappone: impiegati di un'azienda in ferie per il day one

Sta facendo il giro del mondo la bizzarra notizia che vede protagonista un'azienda giapponese che ha deciso di celebrare in modo molto particolare il giorno d'uscita di Monster Hunter Rise.

Masaki Hiyama, il boss dell'azienda che si occupa di sviluppo di applicazioni VR chiamata Mark-on, ha deciso di dare a tutti i propri dipendenti un giorno di ferie in occasione del lancio del gioco, ovvero il prossimo venerdì 26 marzo 2021. La festa è stata simpaticamente rinominata in "MonHun vacation" e permetterà a tutti gli impiegati di andare subito a caccia nella nuova esclusiva per Nintendo Switch. Ma com'è nato tutto questo? Stando alle parole del CEO di Mark-on, erano in molti ad aver chiesto un giorno di ferie per restare a casa a giocare il nuovo capitolo della serie Capcom e, vista la mole di richieste simili ricevute in poco tempo, Hiyama ha pensato bene di chiudere l'azienda per un giorno e rendere felici quasi tutti coloro che lavorano per lui. Il quasi è d'obbligo, dal momento che i dirigenti non potranno dedicarsi alla caccia e solo gli impiegati potranno godersi il tempo libero.

Avete già dato un'occhiata alla nostra recensione di Monster Hunter Rise? Non dimenticate inoltre che nei prossimi giorni ci sarà una maaratona dedicata a Monster Hunter Rise con ospiti speciali come Cydonia e Sabaku.