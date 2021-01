Monster Hunter Rise giocato per oltre due ore da Cydonia!

Mancano più di due mesi al lancio di Monster Hunter Rise, ma Capcom ha parzialmente placato la fame di nuovi mostri dei cacciatori di tutto il mondo mettendo a disposizione una demo gratuita sul Nintendo eShop.

Noi di Everyeye non ci abbiamo pensato due volte, e l'abbiamo subito scaricata per scoprire le novità preparate dalla casa di Osaka per il nuovo capitolo della serie previsto esclusivamente su Nintendo Switch. Nel frattempo, Cydonia è intervenuto sul canale Twitch di Everyeye per giocare alla demo di Monster Hunter Rise in compagnia di tutti i nostri spettatori. Ne è scaturita una trasmissione lunga più di due ore, durante il quale Francesco ci ha portato alla scoperta delle missioni incluse nella versione dimostrativa, dei nuovi mostri e delle novità di gameplay, tra le quali sono compresi i nuovi Insetti Filo, creature luminescenti che consentono al personaggio di muoversi più rapidamente attraverso le aree di gioco. Se vi siete persi la prima messa in onda, non temete! Potete rimediare guardando la replica allegata in cima a questa notizia.

L'hunting game, ricordiamo, verrà lanciato in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 26 marzo. Se volete saperne di più, leggete le impressioni sul gameplay di Monster Hunter Rise del nostro Francesco Fossetti e date un'occhiata alla prima analisi tecnica di Monster Hunter Rise.