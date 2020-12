Monster Hunter Rise è il gioco più atteso in Giappone

Era solo questione di tempo prima che Monster Hunter Rise scalzasse Tales of Arise dalla vetta della classifica dei Most Wanted di Famitsu. La serie Capcom è estremamente popolare in Giappone e Monster Hunter Rise non ha certo faticato a conquistare la prima posizione della Top 30 della rivista giapponese.

Tales of Arise scivola al secondo posto seguito da Final Fantasy 16 mentre Resident Evil Village occupa il quarto posto, in Top 10 trovano spazio anche The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, Rune Factory 5, Bravely Default 2, Shin Megami Tensei V, Bayonetta 3 e Ushiro.

Famitsu Most Wanted 21 dicembre

1. [NSW] Monster Hunter Rise – 753 voti

2. [PS4] Tales of Arise – 749 voti

3. [PS5] Final Fantasy XVI – 692 voti

4. [PS5] Resident Evil Village – 548 voti

5. [NSW] The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 – 477 voti

6. [NSW] Rune Factory 5 – 426 voti

7. [NSW] Bravely Default II – 384 voti

8. [NSW] Shin Megami Tensei V – 376 voti

9. [NSW] Bayonetta 3 – 357 voti

10. [NSW] Ushiro – 252 voti

11. [NSW] New Pokemon Snap – 214 voti

12. [PS4] Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan – 177 voti

13. [PS5] Gran Turismo 7 – 172 voti

14. [PS5] Pragmata – 170 voti

15. [PS4] Elden Ring – 162 voti

16. [NSW] Story of Seasons Pioneers of Olive Town – 156 voti

17. [PS4] NieR Replicant ver. 1.22474487139 – 146 voti

18. [PS4] Anonymous;Code – 143 voti

19. [PS4] The Idolmaster Starlit Season – 129 voti

20. [PS5] Scarlet Nexus – 106 voti

21. [PS4] R-Type Final 2 – 103 voti

22. [NSW] Disgaea 6 – 99 voti

23. [PS5] Balan Wonderworld – 95 voti

24. [NSW] Anonymous;Code – 92 voti

25. [PS5] Go! Go! 5 Jigen Game Neptune re Verse – 90 voti

26. [PS5] Ratchet & Clank Rift Apart – 87 voti

27. [PS4] Granblue Fantasy Relink – 85 voti

28. [PS4] Dynasty Warriors 9 Empires – 83 voti

29. [PS4] Maglam Lord – 80 voti

30. [PS4] Wing of Darkness – 77 voti

Da segnalare la presenza di un solo gioco occidentale, Ratchet & Clank Rift Apart per PlayStation 5, con poco meno di 90 voti. In chiusura della Top 30 si trovano Dynasty Warriors 9 Empires, Maglam Lord e Wing of Darkness.