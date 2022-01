Monster Hunter Rise e God of War si contendono la vetta della classifica di Steam

L'arrivo di giochi molto attesi come Monster Hunter Rise e God of War ha ovviamente provveduto a movimentare la classifica di Steam, con i due titoli che stanno combattendo per i gradini più alti del podio.

Nel momento in cui scriviamo Monster Hunter Rise è il gioco più venduto su Steam seguito dalla Deluxe Edition mentre God of War occupa il terzo posto del podio. C'è da dire che il titolo di Sony Santa Monica non è ancora uscito ufficialmente (il lancio è previsto per il 14 gennaio) e attualmente è disponibile solo in preordine, nelle prossime ore potrebbe dunque avvenire il sorpasso ai danni della produzione Capcom.

In Top 10 trovano spazio anche Elden Ring, Age of Empires 4, Valve Index VR Kit, Insycription e Ready or Not, quest'ultimo precipitato dopo aver dominato le classifiche per settimane nel periodo natalizio. Il lancio di Monster Hunter Rise e God of War si rivela quindi utile anche per portare pepe nelle charts di Steam, da troppo tempo immobili a causa della mancanza di grandi blockbuster se escludiamo fenomeni di breve durata come il già citato Ready or Not.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Monster Hunter Rise per PC e alla recensione di God of War per PC.