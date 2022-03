Monster Hunter Rise è GOTY in Giappone: i giochi premiati ai Dengeki Game Awards 2021

Mentre Monster Hunter: Rise è gratis su Nintendo Switch, l'hunting game di Capcom si aggiudica il titolo di Gioco dell'Anno in occasione dei Famitsu Dengeki Game Awards 2021.

Come da tradizione, anche questa primavera accoglie la proclamazione dei vincitori della competizione in Giappone. Con una rosa di nomination stabilita tramite le votazioni del pubblico di lettori del noto magazine Famitsu, il Sol Levante elegge con i Dengeki Game Awards la propria rosa di produzioni videoludiche più apprezzate dell'intero 2021.



Come anticipato, Monster Hunter: Rise si aggiudica il premio più rinomato, oltre al riconoscimento di Miglior Action dell'anno. Numerosi i videogiochi made in Japan, con, ad esempio, Tales of Arise, Lost Judgment e Final Fantasy XIV: Endwalker tra i titoli premiati. Spazio anche a Metroid Dread e, sul fronte occidentale, all'acclamato Hades.



Di Seguito, vi riportiamo l'elenco completo dei giochi vincitori:

Game of the Year: Monster Hunter Rise ;

; MVC – Most Valuable Creator: Masahiro Sakurai;

Best Scenario: Lost Judgment;

Best Graphics: Tales of Arise;

Best Music: Uma Musume: Pretty Derby;

Best Actor: Takuya Kimura come interprete di Takayuki Yagami in Lost Judgment;

Best Voice Actor: Hitomi Ueda come interprete di Gold Ship in Uma Musume: Pretty Derby;

Best Character: Gold Ship da Uma Musume: Pretty Derby;

Best Online Game: Final Fantasy XIV: Endwalker ;

; Best Action: Monster Hunter Rise;

Best Action Adventure: Metroid Dread ;

; Best Adventure: Buddy Mission BOND;

Best RPG: Tales of Arise ;

; Best Indie Game: Hades ;

; Best Rookie: Uma Musume: Pretty Derby;

Best Esports Game: Apex Legends;

Special Awards: Inscryption / Dungeon Explorers / Fantasian ;

; Magical Lovely Award: Final Fantasy VII: The First Soldier;

Cosa ne pensate delle premiazioni assegnate in Giappone?