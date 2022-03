Monster Hunter Rise gratis con Nintendo Switch Online: grande sconto per tutti su eShop

Con l'avvicinarsi dell'esordio della grande espansione Subreak, il team di Capcom ha deciso di riservare qualche piacevole sorpresa ai possessori di Nintendo Switch.

Al momento, i giocatori abbonati al servizio di Nintendo Switch Online possono infatti giocare Monster Hunter: Rise gratis su Nintendo Switch. L'iniziativa promozionale si protrarrà per diversi giorni, con la scadenza in programma per il prossimo venerdì 17 marzo 2022. Sino ad allora, gli utenti interessati potranno esplorare la versione completa di Monster Hunter: Rise, accessibile da Nintendo eShop senza alcun tipo di costo aggiuntivo. Evidenziamo dunque che non stiamo parlando di una Demo, ma della versione integrale del titolo Capcom.



I possessori di Nintendo Switch che non dispongono di una sottoscrizione attiva a Nintendo Switch Online possono invece "accontentarsi" della possibilità di acquistare Monster Hunter: Rise ad un prezzo scontato. Su Nintendo eShop, l'hunting game è infatti al momento scontato del 33%, proposto dunque al prezzo di 39,99 euro, anziché 69,99 euro.



Per i videogiocatori interessati, riportiamo di seguito il link alla pagina dedicata a Monster Hunter: Rise su Nintendo eShop:

In chiusura, ricordiamo che l'appuntamento con il Monster Hunter: Rise - Sunbreak Digital Event è fissato per la giornata di martedì 15 marzo 2022, a partire dalle ore 15:00 del fuso orario italiano.