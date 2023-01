Monster Hunter Rise: guida all'albero delle armi, come si usa?

Come confermato da Microsoft in precedenza, Monster Hunter Rise fa parte dei nuovi giochi Xbox Game Pass nel mese di gennaio" target="_blank, e sono quindi numerosi gli utenti intenzionati a provare, senza alcun costo aggiuntivo, uno dei migliori capitoli della serie targata Capcom.

Per dedicarvi in maniera efficace alla caccia ai mostri pensata dalla compagnia nipponica, oltre ai nuovi gadget come l'insetto-filo introdotto in Monster Hunter Rise, dovrete procurarvi armi sempre diverse e più potenti delle precedenti. Per farlo, all'interno del gioco gli sviluppatori hanno implementato un particolare albero delle armi, il quale rappresenta l'elemento più importante dell'intera progressione nel titolo. Vediamo quindi come funziona.

Dopo aver selezionato la categoria di arma che volete utilizzare dall'apposito menù, potrete visualizzare l'albero delle armi semplicemente interagendo con il fabbro chiamato Hamon. Questo albero si sviluppa sia in verticale, mostrando tutte le varianti dello strumento in questione, che in orizzontale, dove invece vengono visualizzati tutti i potenziamenti e gli upgrade disponibili per ciascuna delle varianti. Ognuna delle armi rappresentate all'interno di questo albero presenta statistiche uniche e abilità speciali, come la possibilità di scatenare attacchi elementali.

Tutte le varianti, e i relativi potenziamenti, possono essere craftate dopo averne soddisfatto i requisiti in termini di risorse e materiali, i quali possono essere recuperati tramite la caccia e l'esplorazione. All'inizio del gioco, invece, molte opzioni nell'albero saranno bloccate (riconoscibili attraverso la colorazione grigiastra e la presenza di punti interrogativi). Per renderle disponibili per il crafting non dovrete fare altro che proseguire con la storia principale di Monster Hunter Rise ed acquisire ingredienti e materiali nuovi. A questo scopo, vi torneranno molto utili le Spedizioni, che vi permetteranno di esplorare tutte le regioni del mondo di gioco e scoprire tutte le risorse e le creature, sbloccando così nuove e più potenti armi, creando una sorta di circolo virtuoso.