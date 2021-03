Monster Hunter Rise: guida a tutte le armi, controlli e combo

Uno dei maggiori punti di forza della serie di Monster Hunter è sempre stata la grande quantità e varietà di tipologie di armi che è possibile utilizzare per andare a caccia delle numerose creature che popolano il mondo di gioco.

Il nuovo episodio della serie (ecco la nostra recensione di Monster Hunter Rise) mette a disposizione del giocatore ben quattordici categorie di armi differenti tra cui scegliere, ciascuna con moveset e combo di attacchi unici e dedicati, per permettervi di scegliere l’arma che preferite a seconda della situazione che vi troverete a dover affrontare. Dalle armi più grosse e pesanti, che basano quindi il loro stile di combattimento su attacchi lenti ma estremamente efficaci, fino ad arrivare ad armi più leggere e armi speciali, come armi da fuoco e altre più particolari, ciascuna delle categorie presenti possiede sia punti di forza che punti deboli, e starà a voi decidere quale utilizzare a seconda del mostro che dovrete cacciare e in base alle vostre preferenze personali. Andiamo quindi a vedere una descrizione di ogni arma del gioco e il moveset che è possibile utilizzare con ciascuna di esse.

Spadone

Lama enorme che colpisce brutalmente con un ampio arco, usata anche per difendersi in caso di necessità. La potenza di un fendente caricato completo è spaventosa.

Comandi

Fendente alto: premi X

Fendente caricato: tieni premuto X e rilascia al momento giusto

Fendente caricato definitivo: se colpisce un nemico in un punto debole, il secondo attacco infliggerà più danni

Spazzata: premi A Montante: premi X + A

Spallata: premi A durante la carica

Affondo in caduta: premi ZR a mezz’aria

Guardia: premi ZR

Sgualembro aereo: aggiunge colpi extra ad ogni fase di carica, facilitando effetti elementali e di stato

Spallata: rafforza il giocatore, impedendo di vacillare o cadere dopo un attacco

Lama da caccia (attacco con fildiseta): premi ZL + X, poi premi ZR o X a mezz’aria dopo un colpo andato a segno per caricare i colpi successivi

Rinfodero potente: premi ZL + A: aumenta il potere d’attacco per un breve periodo

Combo

Combo fendente caricato definitivo: tieni premuto X, poi muovi la levetta sinistra + tieni premuto X, poi premi A, poi tieni premuto X

Combo attacco scatto in avanti: premi A, poi premi A, poi premi A

Combo da fermo: premi A, poi premi X + A, poi premi A

Spada Lunga

Un’arma che ricarica la barra spirito mentre squarci la preda, e può scatenare potenti attacchi lama spirito. Consente schivate tecniche e mosse di contrattacco.

Comandi

Fendente alto: premi X

Affondo: premi A

Attacco in movimento: muovi la levetta sinistra + premi X + premi A

Lama spirito: premi ZR

Fendente mistico: premi ZR + A durante una combo: rende temporaneamente invincibile

Rinfodera speciale: premi ZR + B dopo un attacco

Barra Spirito: gli attacchi riempiono la barra spirito, che può essere usata per sferrare attacchi lama spirito

Fendente iai: premi X dopo un rinfodera speciale: la barra spirito inizierà ad aumentare automaticamente

Fendente spirito iai: premi ZR dopo un rinfodera speciale: contrattacco che aumenta la barra spirito

Calcio ascendente (attacco con fildiseta): premi ZL + X

Posa serena (attacco con fildiseta): premi ZL + A

Combo

Combo base: premi X, poi premi X, poi premi X, poi premi X

Combo lama spirito (richiede barra spirito): premi ZR, poi premi ZR, poi premi ZR, poi premi ZR

Combo fendente in ritirata (richiede barra spirito): premi X + A, poi premi ZR, poi premi ZR, poi premi ZR

Combo rinfodera speciale 1: premi X, poi premi ZR + B, poi premi X, poi premi ZR

Combo fendente mistico 1 (se va a segno): premi X, poi premi ZR + A, poi premi ZR

Combo rinfodera speciale 2: premi X, poi premi ZR + A, poi premi ZR + B

Spada e Scudo

Lama che consente di attaccare rapidamente e da vicino, schivando la maggior parte dei colpi. Dotata di scudo per difendersi.

Comandi

Taglio: premi X

Sgualembro: premi A

Colpo di scudo: muovi la levetta sinistra + premi A

Fendente in avanti: premi X + A

Montante: premi ZR + X

Guardia: premi ZR

Passo all’indietro: muovi la levetta sinistra indietro + premi A durante una combo

Fendente caricato: tieni premuto A indietreggiando

Usa oggetto: premi ZR o ZL + premi Y

Furia perfetta: dopo un passo all’indietro, premi X per un fendente in tuffo, poi di nuovo X per una furia perfetta

Ombra calante (attacco con fildiseta): premi ZL + X

Turbine (attacco con fildiseta): premi ZL + A

Combo

Combo base: premi X, poi premi X, poi premi A, poi premi A

Combo potente: premi A, poi premi A, poi premi A, poi premi X + A

Combo stordente: muovi la levetta sinistra + premi A, poi premi A, poi premi A

Combo fendente caricato: premi X, poi muovi L indietro + tieni premuto A, poi premi X o A

Doppie Lame

Lame che colpiscono in rapida successione. Attiva la modalità demone per eseguire volteggi letali intorno ai tuoi nemici consumando resistenza.

Comandi

Doppio fendente: premi X

Colpo improvviso: premi A

Danza della lama (modalità demone): premi X + A

Attiva/annulla modalità demone: premi ZR

Modalità demone: altera attacchi, movimenti e schivate e garantisce immunità alle respinte consumando resistenza

Barra demone: si riempie colpendo in modalità demone e si svuota col tempo; quando è piena attiva la modalità arcidemone

Modalità arcidemone: potenzia mosse e attacchi

Danza lama rotante aerea: saltando da un dislivello in modalità demone o arcidemone attaccherai automaticamente

Legame perforante (attacco con fildiseta): premi ZL + X

Balzo offuscato (attacco con fildiseta): premi ZL + A

Combo

Combo base: premi X, poi premi X, poi premi X

Combo modalità demone: premi X, poi premi X, poi premi X, poi premi X + A

Combo da fermo: premi A, poi premi A, poi premi X, poi premi A

Martello

Arma contundente che colpisce duro senza ostacolare la mobilità. Un colpo sulla testa può stordire i nemici. Consente potenti attacchi caricati e varie mosse.

Comandi

Schianto alto: premi X

Spaccaossa: premi A

Carica: tieni premuto ZR - esistono tre fasi di carica diverse

Attacco caricato: rilascia ZR durante la carica

Cambia carica: premi A durante la carica

Devastazione rotante fildiseta (attacco con fildiseta): premi ZL + X

Cratere d’impatto (attacco con fildiseta): premi ZL + A

Combo

Combo base: premi X, poi premi X, poi premi X

Combo colpo caricato laterale: tieni premuto e rilascia ZR, poi premi X, poi premi X

Combo stordente: tieni premuto e rilascia ZR, poi premi A, poi premi X, poi premi X

Attacchi concatenati da devastazione rotante (rilascia ZR alla terza carica): tieni premuto ZR, poi muovi la levetta sinistra + rilascia ZR, poi premi X alla prima, seconda, terza, quarta o quinta rotazione

Corno da Caccia

Arma con cui eseguire melodie per potenziare il tuo gruppo. Raccogli note di un colore per un miglioramento continuo o combinane 3 per ottenere tutti gli effetti.

Comandi

Swing sinistro: premi X

Swing destro: premi A

Colpo invertito: premi X + A

Esibizione: premi ZR

Trio armonico: premi ZR + X

Melodia infernale: premi ZR dopo trio armonico o ritmo scivolata

Ritmo scivolata (attacco con fildiseta): premi ZL + X

Terremoto (attacco con fildiseta): premi ZL + A

Combo

Combo da fermo: premi A, poi premi X, poi premi A, poi muovi la levetta sinistra + premi B

Combo avanzamento: muovi la levetta sinistra + premi X, poi premi X + A, poi premi A, poi premi X + A

Combo trio armonico: premi A, poi premi X, poi premi X + A, poi premi ZR + X

Effetti Melodia

Un giocatore con un corno da caccia è in grado di creare numerosissimi effetti melodia diversi per migliorare le potenzialità offensive e difensive dei propri alleati all’interno del gruppo.

Lancia

Arma altamente difensiva il cui solido scudo può respingere attacchi feroci, preservando la mobilità. Ottima per contrattacchi e combo aggressive.

Comandi

Affondo medio: premi X

Affondo alto: premi A

Spazzata: premi X + A

Scatto difensivo: premi ZR + muovi la levetta sinistra + premi X

Attacco in scatto: premi ZR + premi X + premi A

Contro affondo: premi ZR + A

Guardia: premi ZR

Contrattacco: tieni premuto ZR e blocca un attacco

Guardia forte: premi ZR + B

Rampicante doppio (attacco con fildiseta): premi ZL + X, poi premi ZL + B per lanciarti contro l’obiettivo

Furia ancorante (attacco con fildiseta): premi ZL + A

Combo

Combo base: premi X, poi premi X, poi premi X, poi premi B

Attacchi ravvicinati durante la difesa: premi ZR + muovi la levetta sinistra + premi X, poi premi A, poi premi X, poi premi X

Combo affondo infinito: premi ZR + A, poi premi A, poi premi A, poi premi ZR + A

Lancia-Fucile

Lancia robusta attaccata ad un cannone. Travolge la preda con una scarica di proiettili, assestando un colpo potentissimo al momento giusto.

Comandi

Affondo laterale: premi X

Scarica: premi A

Scarica caricata: tieni premuto A

Montante: premi X + A

Affondo in guardia: premi ZR + X

Ricarica: ZR + A

Fuoco di wyvern: premi ZR + X + A

Guardia: premi ZR

Spara con cannone wyvern: premi A / premi X + A, poi premi X + A / premi X + A, poi premi X, poi premi X, poi premi X o A /

Spara rapidamente con cannone wyvern: muovi la levetta sinistra indietro + premi A dopo una scarica caricata

Taglia-grandine (attacco con fildiseta): premi ZL + X

Taglio difensivo (attacco con fildiseta): premi ZL + A

Combo

Combo base: muovi la levetta sinistra + premi X, poi premi X, poi premi X, poi premi A

Combo colpo a scarica: premi X + A, poi premi X, poi premi A

Combo forte: premi X + A, poi premi X, poi premi X, poi premi ZR + X + A

Spadascia

Passa da ascia, per movimenti fluidi e colpi più forti, a spada, per attacchi rapidi. Gli effetti della boccetta applicati alla spada continuano anche con l'ascia.

Comandi Ascia

Fendente alto: premi X

Colpo selvaggio: premi velocemente A

Montante: premi X + A

Affondo: muovi la levetta sinistra + premi X

Mutazione/ricarica: premi ZR

Barra cambio: una volta piena, permette di trasformare la spada

Schianto pesante: premi X dopo un certo numero di colpi selvaggi

Gambetto invincibile (attacco con fildiseta): premi ZL + X

Carica di cambio (attacco con fildiseta): premi ZL + A

Comandi Spada

Fendente alto: premi X

Doppio fendente: premi A

Scarica elementale: premi X +A

Mutazione: premi ZR

Boccetta potenza: aumenta danni fisici

Boccetta elementale: aumenta danni elementali

Boccetta veleno: aggiunge veleno agli attacchi

Boccetta paralisi: aggiunge paralisi agli attacchi

Boccetta fatica: attacca la resistenza dei nemici

Boccetta drago: aggiunge l'elemento drago agli attacchi

Combo

Combo base (ascia): muovi la levetta sinistra + premi X, poi premi X, poi premi X, poi premi X

Combo in modalità spada (ascia): premi velocemente A, poi premi X, poi premi ZR, poi premi A

Combo durante apertura (spada): premi 3 volte X, poi premi 2 volte A, poi premi X + A, poi premi velocemente X

Arma Caricata

Arma che è sia un'ascia che una spada. Caricala in modalità spada, poi combinata con uno scudo per creare un'ascia e rilasciare l'energia per un attacco devastante.

Comandi Spada

Finta: premi X

Affondo: premi X + A

Fendente in ritirata: muovi la levetta sinistra + premi A durante una combo

Colpo mutante: premi ZR + X

Carica: ZR + A

Guardia: premi ZR

Doppio fendente caricato: tieni premuto A

Avanzamento trasformante (attacco con fildiseta): premi ZL + X

Controeco delle vette (attacco con fildiseta): premi ZL + A

Comandi Ascia

Montante: premi X

Scarica elementale: premi A

Turbine elementale: premi X + A

Colpo mutante: premi ZR

In modalità ascia è possibile usare le fiale per sferrare attacchi potenti

Combo

Combo base (spada): premi X + A, poi premi X, poi premi X

Combo turbine elementale (spada): tieni premuto A, poi premi X + A, poi premi X + A, poi premi ZR

Combo potenziata in modalità spada (spada): tieni premuto A, poi premi ZR + A, poi tieni premuto A

Combo con turbine elementale (ascia): muovi la levetta sinistra + premi X, poi premi A, poi premi A

Combo da modalità ascia a scarica elementale (ascia): premi X, poi premi A, poi premi X, poi premi A

Falcione Insetto

Fai assorbire ai kinsetti l’essenza della preda per potenziarti. Balza in aria, scalcia i nemici e attaccali da qualsiasi angolazione mentre sei in volo.

Comandi

Combo montante: premi X

Spazzata: premi A

Estrazione kinsetto: premi ZR + X

Richiamo kinsetto: premi ZR + A

Segna bersaglio con kinsetto: premi ZR + R

Colpisci e segna con kinsetto: premi ZR

Balzo: premi ZR + B

Attacco aereo: premi X a mezz’aria

Fendente in avanti aereo: premi A a mezz’aria

Schivata a mezz’aria: premi B a mezz’aria

Balzo fildiseta (attacco con fildiseta): premi ZL + X, poi premi X per un fendente, A per un fendente in avanti o B per una schivata

Richiamo kinsetto (attacco con fildiseta): premi ZL + A

Combo

Combo per brevi aperture: muovi la levetta sinistra + premi X, poi premi X, poi premi X

Combo base con estratto rosso disponibile: muovi la levetta sinistra + premi A, poi premi X, poi premi A

Combo aerea: premi ZR + B, poi premi B, poi premi A

Balestra Leggera

Arma ideale per i combattimenti a distanza. Può sparare rapidamente una raffica di colpi o infliggere alterazioni di stato in base al tipo di munizioni.

Comandi

Mirino: premi ZL

Fuoco: premi ZR

Scoppio wyvern: premi A

Ricarica: premi X

Seleziona munizioni: tieni premuto L + premi X o B

Attacco ravvicinato: premi X + A

Volo fildiseta (attacco con fildiseta): premi R + X

Balzo a ventaglio (attacco con fildiseta): premi R + A

Balestra Pesante

Arma ad elevata potenza di fuoco, tanto potente quanto pesante. Può essere caricata con proiettili furia wyvern o sguardo wyvern a seconda della situazione.

Comandi

Mirino: premi ZL

Fuoco: premi ZR

Carica munizioni speciali: premi A

Ricarica: premi X

Seleziona munizioni: tieni premuto L + premi X o B

Attacco ravvicinato: premi X + A

Controtiro (attacco con fildiseta): premi R + X

Volo fildiseta libero (attacco con fildiseta): premi R + A

Arco

Arma dall’alta mobilità per attacchi a distanza. Spara tiri parabolici per difendere gli alleati o tiri potenti per colpire. Si possono applicare rivestimenti per infliggere effetti di stato.

Comandi

Mira: premi ZL

Scocca: premi ZR

Attacco ravvicinato: premi A

Perfora draghi: premi X + A

Scegli rivestimento: tieni premuto L + premi X o B

Metti/togli rivestimento: premi X

Tiro parabolico: premi ZR + A

Tiro mirato (attacco con fildiseta): premi R + X

Sfoderata potente (attacco con fildiseta) premi R + B

Combo

Tiro parabolico: tieni premuto ZR, poi premi ZR + A

Tiro potente: tieni premuto ZR, poi rilascia ZR, poi premi rapidamente A

Combo schivata con carica: premi ZR, poi muovi la levetta sinistra + premi B, poi premi A, poi premi A

Se vi siete da poco avvicinati al gioco Capcom vi rimandiamo alla nostra guida di Monster Hunter Rise con i. Su Everyeye.it trovate anche la guida ai controlli di Monster Hunter Rise per Nintendo Switch