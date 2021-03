Monster Hunter Rise: guida e trucchi per pescare

Come da tradizione della serie, e in generale di moltissimi titoli sviluppati da software house giapponesi, anche in Monster Hunter Rise avrete la possibilità di dedicarvi alla pesca, durante l’esplorazione dell’ambientazione del gioco tra una sessione di caccia e l’altra.

Prima di dedicarvi alla pesca, però, dovrete ovviamente cercare e trovare delle zone adatte allo scopo, come laghi, fiumi e stagni: specchi d’acqua di questo tipo ospitano al loro interno dei pesci, e vengono segnalati con un simbolo specifico che indica la possibilità di pescare in quel punto. Per trovare facilmente tutte le zone di pesca presenti all’interno di ogni regione del gioco non dovrete fare altro che aprire la mappa alla categoria Seleziona Liste Icona, dopodiché cambiate pagina tramite la pressione dei tasti L o R fino alla schermata dei Materiali 2: qui troverete anche la voce relativa ai Luoghi di Pesca, e premendo su di essa con il tasto A quest’ultimi verranno evidenziati sulla vostra mappa, rendendoli molto più semplici da trovare e raggiungere.

Dopo aver individuato un luogo adatto per pescare, dirigetevi nei suoi pressi, inquadratelo con la telecamera e vedrete comparire l’icona della pesca: premendo il tasto A del joy-con la telecamera si sposterà per inquadrare lo specchio d’acqua e inizierete il minigioco dedicato alla pesca. A questo punto, tramite il movimento della levetta sinistra potrete scegliere il punto esatto dove lanciare la canna da pesca con la pressione del tasto A, dopodiché non dovrete fare altro che mettervi pazientemente in attesa. Nel momento in cui uno dei pesci inizierà a mordere l’esca noterete del movimento in corrispondenza del pelo dell’acqua nel punto in cui avete lanciato la vostra lenza: appena il pesce inizierà a muoversi, trascinando la lenza con sé, dovrete premere velocemente e ripetutamente il tasto A per vincere la battaglia e pescare il tanto agognato pesce.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare altre guide su Monster Hunter Rise, oltre alla recensione di Monster Hunter Rise per Nintendo Switch.