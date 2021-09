Monster Hunter Rise incontra Mega Man: il cagnolino Rush sta per arrivare

Capcom continua a sostenere con nuovi contenuti il suo apprezzato Monster Hunter Rise, il più recente capitolo della serie principale disponibile in esclusiva per Nintendo Switch dallo scorso 26 marzo 2021 e in arrivo anche su PC nel corso del 2022.

Arriva adesso l'annuncio della nuova collaborazione, la quarta per la precisione, con altri popolari titoli della storica software house giapponese. Dopo aver assistito al crossover tra Monster Hunter Rise e Okami, adesso tocca a Mega Man invadere le terre di Kamura: per la precisione non sarà il celebre robottino blu il protagonista principale di questo contenuto inedito, ma il suo cagnolino robotico Rush, fidato compagno di mille avventure apparso nella larga maggioranza degli episodi della serie. A partire dal 24 settembre 2021 il costume di Rush sarà disponibile all'interno del gioco, dando un look iconico al nostro compagno a quattro zampe.

Per l'occasione Capcom ha mostrato anche un trailer incentrato sul destriero meccanico, che riprende molte delle sue più rilevanti abilità viste in Mega Man: il cane può infatti fungere da trampolino per raggiungere sporgenze elevate, e può anche trasformarsi in un razzo per coprire distanze maggiori in molto meno meno, oltre ad essere un prezioso sostegno anche in combattimento.

A margine del filmato Capcom conferma infine che la quinta collaborazione crossover arriverà entro fine anno, sebbene per il momento non è stata rivelata quale altra serie verrà coinvolta all'interno di Rise. Il gioco nel frattempo si sta dimostrando un grande successo commerciale: Monster Hunter Rise ha venduto oltre 7.3 milioni di copie su Switch.