Monster Hunter Rise, It Takes Two e molto altro: tutte le uscite di marzo 2021 in video!

I cataloghi di PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch sono pronti a festeggiare la primavera con la fioritura di titoli molto attesi.

Tra questi ultimi spica ovviamente Monster Hunter: Rise, capitolo inedito dell'amata saga Capcom, pronto a riportare l'IP su Nintendo Switch dopo l'assenza di Monster Hunter: World sulla console ibrida. Ad arricchire la line-up delle nuove produzioni in arrivo durante il mese, troviamo poi il peculiare e promettente It Takes Two, avventura esclusivamente cooperativa figlia di Josef Fares, già autore dell'apprezzato A Way Out. Completano il quadro Harvest Moon: One World, life simulator agricolo che esordisce all'alba dei 25 anni di storia della serie Harvest Moon, Balan Wonderworld e numerosi titoli indie.

Non mancano poi all'appello riedizioni, porting e upgrade next-gen, da Yakuza: Like A Dragon a Samurai Showdown, in arrivo rispettivamente su PS5 e Xbox Series X|S. Tempo di aggiornamenti anche per Marvel's Avengers e Crash Bandicoot 4: It's About Time, che si rimettono a lucido per le nuove console Sony e Microsoft, mentre il marsupiale arancione approfitta dell'occasione anche per approdare su Nintendo Switch.

Per presentarvi tutte le uscite di marzo 2021, la Redazione di Everyeye ha confezionato un ricco video dedicato: come sempre, potete trovarlo direttamente in apertura a questa news oppure sul Canale YouTube di Everyeye. Cosa stuzzica la vostra curiosità da videogiocatori?