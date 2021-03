Monster Hunter Rise, lancio di successo: 4 milioni di copie distribuite in 3 giorni

Dopo un'accoglienza record che ha portato le azioni di Capcom alle stelle, il debutto di Monster Hunter: Rise conferma la grande attesa che circondava l'Action RPG.

A pochi giorni dall'esordio su Nintendo Switch, Capcom ha presentato i primi dati di vendita correlati al titolo. A soli 3 giorni dal lancio di Monster Hunter: Rise, l'hunting game ha già totalizzato ben 4 milioni di di copie distribuite in tutto il mondo. Un risultato notevole, che segna il proseguimento di una scia estremamente positiva per la serie, che giunge dal travolgente successo riscosso da Monster Hunter: World e dalla successiva espansione Monster Hunter World: Iceborne.



Plasmato dal RE Engine, Monster Hunter: Rise propone un comparto narrativo più ricco rispetto al suo predecessore, del quale conserva molteplici dinamiche di gameplay. A rinnovare l'esperienza, contribuiscono in maniera determinante i nuovi Palamute in versione canina. Cavalcando questi ultimi è infatti possibile esplorare la mappa di gioco con un rinnovato dinamismo. Una formula vincente che ha portato il nostro Antonello "Kirito" Bello ad esprimere un parere entusiasta nella sua recensione di Monster Hunter: Rise.

Al momento, Monster Hunter: Rise è disponibile in esclusiva su Nintendo Switch, mentre l'arrivo di una versione PC è stata calendarizzata da Capcom per il 2022.