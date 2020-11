Monster Hunter Rise, leak: svelati i mostri dell'esclusiva Nintendo Switch

Come ormai tristemente noto, sul finire del mese di ottobre, Capcom è stata vittima di un attacco ransomware, che ha visto un gruppo di criminali informatici entrare in possesso di materiale riservato di proprietà del colosso videoludico.

A settimane di distanza dall'accaduto, non sembra aver ancora trovato fine il diffondersi in rete di possibili informazioni sensibili legate alle produzioni della compagnia. Tra i nuovi protagonisti dei leak figura ora anche Monster Hunter Rise, atteso in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal prossimo 26 marzo 2021. L'avventura ricondurrà sulle console della casa di Kyoto la serie di hunting game, il cui ultimo capitolo - l'apprezzato Monster Hunter: World - non ha trovato spazio sulla console ibrida.



In particolare, le indiscrezioni apparse in rete hanno per oggetto l'identità delle creature che troveranno spazio all'interno del bestiario di Monster Hunter Rise. Al momento, Capcom non ha offerto una lista dei mostri che Cacciatori e Cacciatrici potranno trovare nella produzione. In rete, tuttavia, è possibile trovare un primo possibile elenco di creature di Monster Hunter Rise. Ovviamente, ricordiamo che non vi è certezza in merito all'affidabilità del materiale circolante, con le informazioni e i dettagli riportati che potrebbero risultare imprecisi o errati, in tutto o in parte.