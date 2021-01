Monster Hunter Rise: da Magnamalo a Tigrex, nuovo video gameplay sulle creature

Durante l'evento digitale di Monster Hunter Rise che ha svelato la Demo dell'ambizioso action adventure in salsa ruolistica, Capcom ha mostrato delle scene di gameplay inedite sulle creature dell'esclusiva Switch destinata ad approdare sulla console ibrida di Nintendo per il 26 marzo.

L'appuntamento organizzato da Capcom ha dato modo al team diretto da Yasunori Ichinose di fornire agli appassionati della serie tutte le informazioni sulla "megafauna" che contraddistinguerà l'esperienza ludica di MH Rise.

I cacciatori che si avventureranno nelle lande digitali dell'ultima avventura GDR per Nintendo Switch saranno chiamati ad affrontare delle creature quantomai temibili come Great Baggi, Lagombi, Tigrex, Mizutsune, Gross Harag e Khezu. La sfida più difficile sarà però rappresentata dallo scontro con Magnamalo, un gigantesco essere protetto da un resistente carapace e in grado di sferrare attacchi multipli attingendo a una rosa particolarmente ampia di abilità e tecniche.

Sempre nel corso dell'evento organizzato da Capcom, l'azienda giapponese ha mostrato anche le scene di gameplay legate al sistema per cavalcare le Viverne in Monster Hunter Rise tramite l'equipaggiamento sbloccabile dal proprio cacciatore digitale.