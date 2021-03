Monster Hunter Rise: maratona e evento con Cydonia, Sabaku e Kurolily questa settimana

Questa settimana arriva Monster Hunter Rise, il nuovo hunting game di Capcom sarà disponibile dal 26 marzo in esclusiva su Nintendo Switch e per festeggiare questo momento abbiamo pensato di organizzare una serie di eventi speciali sul nostro canale Twitch.

Giovedì 25 marzo dalle 12:00 e fino al tardo pomeriggio saremo in diretta per una maratona dedicata a Monster Hunter Rise, inizieremo l'avventura insieme a voi e proseguiremo almeno fino alle 19:00 (ma non escludiamo che sia possibile andare oltre questo orario) prima di prenderci una pausa in attesa della mini maratona serale dedicata al Future Games Show, al via alle 21:00. Ma le sorprese non finiscono qui perchè venerdì 26 marzo (day one di Monster Hunter Rise) andremo a caccia di mostri con Cydonia, Sabaku e Kurolily a partire dalle 19:00 e per un paio d'ore.

Seguiteci sul canale Twitch di Everyeye.it e supportateci, l'abbonamento è gratis per gli iscritti ad Amazon Prime e ogni mese potete decidere se rinnovare o meno il vostro supporto. Tutti i supporter potranno vedere le dirette senza pubblicità e riceveranno l'accesso ai canali dell'Orda di Everyeye su Telegram e Discord. Il vostro sostegno è importante per crescere e ci aiuterà a mantenere gli elevati standard di qualità ai quali vi abbiamo abituato fino ad oggi.