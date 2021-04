Monster Hunter Rise, meno di un mese dopo: è gia il quarto gioco più venduto del 2021

Con Monster Hunter: Rise che trionfa in Giappone e in molte altre classifiche di vendita, la produzione di Capcom sembra ormai destinata a traguardi notevoli.

Disponibile in esclusiva su Nintendo Switch, il nuovo capitolo ha radunato attorno a sé una vasta selezione di cacciatori veterani, attirando al contempo su di sé anche l'interesse di avventurieri novizi. I risultati sul fronte commerciale sono impressionanti, con Monster Hunter: Rise che a meno di un mese dal Day One è già tra i giochi più venduti del 2021 negli USA. Peraltro, il titolo per la console ibrida si colloca appena al di fuori del podio, conquistandosi la quarta posizione in classifica, stando ai dati condivisi dagli analisti di NPD Group.



Di seguito, vi riportiamo la Top 10 integrale dei giochi più venduti sino ad ora nel nuovo anno:

Call of Duty: Black Ops: Cold War (Activision Blizzard); Super Mario 3D World (Nintendo); Marvel's Spider-Man: Miles Morales (Sony PlayStation Studios); Monster Hunter: Rise (Capcom); Assassin's Creed: Valhalla (Ubisoft); Mario Kart 8 (Nintendo); Minecraft (Xbox Game Studios); Madden NFL 21 (Electronic Arts); Animal Crossing: New Horizons (Nintendo); Outriders (Square Enix);

A pochi giorni dal debutto, Capcom festeggiava il raggiungimento di ben 5 milioni di copie vendute per Monster Hunter: Rise, traguardo ormai già ampiamente superato dal gioco Nintendo Switch, atteso anche su PC nel corso del 2022.